مدير تعليم بورسعيد يتابع انتظام الدراسة خلال جولات ميدانية

واصل محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد جولاته الميدانية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بمدارس الإدارات التعليمية، والوقوف على مدى الالتزام بالضوابط المنظمة للعملية التعليمية وانتظام اليوم الدراسي.

جاء ذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد

حيث تفقد ، اليوم، مدرسة بورسعيد الإعدادية بنين التابعة لإدارة شرق التعليمية، بحضور الأستاذ الحسيني راغب مدير عام التعليم العام، والأستاذة هيام البنهاوي مدير إدارة التوجيه الفني، والأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية، وبحضور الأستاذ محمد الهواري مدير المدرسة، التي تضم ١٢٥٠ طالبًا بالصفوف الثلاثة موزعين على ٣٠ فصلًا دراسيا.

وركز الأستاذ محمود بدوي خلال الزيارة على متابعة معدلات كثافة الطلاب داخل الفصول، والتأكد من تحقيق أفضل توزيع ممكن للطلاب بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة، إلى جانب متابعة انتظام اليوم الدراسي ومستوى الانضباط داخل المدرسة، مؤكدًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة للطلاب.

بدوي يتابع انتظام العملية التعليمية بمدرسة بورسعيد الإعدادية بنين

وأكد الأستاذ محمود بدوي أن المتابعة الميدانية تستهدف رصد الواقع الفعلي للعملية التعليمية والتعامل الفوري مع أي ملاحظات، مع استمرار التنسيق بين قيادات المديرية والإدارات التعليمية والتوجيهات الفنية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط وتوفير بيئة تعليمية مستقرة ومحفزة للطلاب.