جامعة بورسعيد توقع بروتوكول تعاون استراتيجي مع مجلس الدولة في أول زيارة لرئيس المجلس لجامعة مصرية

عقب وضع حجر الأساس لمبنى مجمع محاكم مجلس الدولة، انتقل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد و السيد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، لجامعة بورسعيد، حيث كان في استقبالهما الأستاذ الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، في زيارة تُعد الأولى لرئيس مجلس الدولة لجامعة مصرية

وعكست الزيارة عمق التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة، وبحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد و السيد المستشار ناصر رضا عبد القادر أمين عام مجلس الدولة، والمستشارين الأمناء العموم المساعدين، وأعضاء مجلس جامعة بورسعيد.

شراكة نوعية بين جامعة بورسعيد ومجلس الدولة.. تدريب مشترك للطلاب ودراسات عليا وأبحاث علمية وبرامج تدريبية واستشارات متخصصة

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ التكامل بين مؤسسات الدولة، مشيدًا بالدور العلمي والأكاديمي المتميز الذي تقوم به جامعة بورسعيد، وحرصها على توسيع نطاق شراكاتها مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب والباحثين، ويسهم في دعم البحث العلمي والتدريب وتأهيل الكوادر بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

فيما بدأ الأستاذ الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، اللقاء بالترحيب برئيس مجلس الدولة والوفد المرافق، معربًا عن فخر الجامعة واعتزازها بهذه الزيارة الاستثنائية، التي تؤسس لمرحلة جديدة من التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات القضائية، مؤكدًا أن التعاون المشترك يمثل إضافة نوعية للبيئة التعليمية والبحثية

من جانبه، أعرب المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، عن اعتزازه البالغ بمدينة بورسعيد الباسلة وجامعتها العريقة، مؤكدًا تقديره لدورها العلمي والتنويري، لافتًا إلى أن اختيار جامعة بورسعيد لتكون وجهته في أول زيارة له لجامعة مصرية يعكس ما تحظى به الجامعة من تقدير ومكانة علمية.

وشهدت الزيارة توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين جامعة بورسعيد ومجلس الدولة، بهدف تعزيز أوجه التعاون الأكاديمي والبحثي وخدمة المجتمع، وتبادل الخبرات العلمية والثقافية، بما يحقق التكامل بين الخبرات الأكاديمية والقضائية

ويتضمن البروتوكول إتاحة الفرصة لقضاة مجلس الدولة وأسرهم للتسجيل والالتحاق ببرامج الدراسات العليا التي تقدمها الجامعة، بما يسهم في إثراء العملية البحثية والاستفادة من الخبرات القانونية والقضائية المتخصصة، إلى جانب التعاون في تقديم البرامج والدبلومات التدريبية ووضع المناهج وتنفيذ الأنشطة التدريبية المشتركة.

كما يفتح الاتفاق آفاقًا واسعة أمام طلاب جامعة بورسعيد من خلال التدريب المتبادل بين قضاة مجلس الدولة وطلاب الجامعة، بما يتيح للطلاب التعرف بصورة عملية على بيئة العمل القضائي، وصقل مهاراتهم وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي ومتطلبات سوق العمل.

ويعزز البروتوكول مجالات البحث العلمي المشترك، من خلال تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، ونشر الأبحاث العلمية، والإشراف العلمي المشترك على طلاب الدراسات العليا، فضلًا عن إتاحة تقديم الاستشارات العلمية والدراسات المشتركة، وتنظيم الحلقات الدراسية وورش العمل والمؤتمرات والفعاليات العلمية ذات الاهتمام المشترك