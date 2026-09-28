الظهور الأول لـ عمرو الجزار بعد عودته من ألمانيا وبدء برنامجه التأهيلي

بدأ عمرو الجزار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي داخل مقر النادي بالجزيرة؛ وذلك عقب عودته من ألمانيا، حيث خضع لفحوصات ومتابعة طبية خلال الفترة الماضية.

وظهر عمرو الجزار داخل النادي، اليوم الإثنين، بالتزامن مع انطلاق برنامجه للعلاج الطبيعي والتأهيل، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية وفقًا للبرنامج الطبي المحدد له.

وكان عمرو الجزار تعرض للإصابة خلال مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب، قبل أن تكشف الفحوصات الطبية عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، إلى جانب إصابة في الغضروف الداخلي للركبة.

ويخضع لاعب الأهلي لبرنامج تأهيلي على مراحل، تحت إشراف الجهاز الطبي، بهدف تجهيزه للعودة إلى الملاعب في أفضل حالة بدنية وفنية ممكنة بعد انتهاء فترة العلاج والتأهيل.

وأصبح عمرو الجزار ثاني لاعبي الأهلي الذين تعرضوا لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال الموسم الحالي، بعد المغربي يوسف بلعمري، الذي سبق أن تعرض للإصابة خلال فترة الإعداد.