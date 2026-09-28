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الرئيس السيسي يوجه بتقديم التسهيلات لدعم استكشاف الذهب في مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر الذهب في مصر اليوم
سعر الذهب في مصر اليوم

استقر سعر الذهب في مصر خلال بداية التعاملات اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026،وفقا لآخر الأسعار المعلنة في محلات الصاغة.

أسعار الذهب في مصر  اليوم الإثنين 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 مستوى 7120 جنيهًا للبيع، و7085 جنيهًا للشراء،

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 - الأكثر تداولًا في السوق المصري - لنحو 6230 جنيهًا للبيع، مقابل 6200 جنيهًا للشراء.

مشغولات ذهبية

وتداول سعر جرام الذهب عيار 18 عند 5340 جنيهًا للبيع مقابل 5315 جنيهًا للشراء. 

أما سعر جرام الذهب عيار 14 فقد بلغ سعره 4155 جنيهًا للبيع، و4135 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب، المكون من 8 جرامات من عيار 21، إلى 49840 جنيهًا للبيع و49600 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب في مصر 

أما الأونصة الذهبية، التي تساوي 31.1 جرامًا، فقد سجلت 221455 جنيهًا للبيع و220390 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميا

وسجلت الأونصة الذهبية اليوم الإثنين  4158 دولار.

سعر دولار الصاغة

وفيما يخص سعر الدولار في السوق الموازية المعروف بـ"دولار الصاغة"، فقد سجل 53.19 جنيهًا، مقارنة بـ51.80جنيهًا في البنك المركزي المصري.

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