الكشف عن أول قائمة للمنتخب الأولمبي استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن القائمة الأولى المستدعاه لمعسكر المنتخب الاولمبي للتجمع الأول استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.
وحسب الإعلامي هاني حتحوت فإن القائمة الأولي للمنتخب الأوليمبي المستدعاة للتجمع الأول ستكون كالتالي:
حراسة المرمى: عبدالمنعم تامر - أحمد وهب - أحمد منشاوي - حازم جمال
خط الدفاع: أحمد عابدين - عبدالله بوستانجي - سيد أسامة - معتز محمد - محمد إبراهيم- يوسف عبد الحفيظ - محمد سمير - مهاب سامي - محمود لبيب
خط الوسط: يوسف عبد التواب - مؤمن شريف - إياد صلاح - أحمد خضري - أحمد وحيد - محمد السيد - علي إيهاب - أحمد خالد كباكا - محمد عبدالناصر - محمد رضا - إبراهيم عادل - معاذ عبدالسلام - حامد عبدالله - محمد عصام - أحمد عاطف
الهجوم: محمد عبدالله - عمر خضر - عمر معوض- أحمد شرف - محمد رأفت - حمزة حسان.
ويستمر معسكر المنتخب الأولمبي حتى 30 سبتمبر الجاري، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.