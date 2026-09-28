بسبب خلافات عائلية.. المؤبد لـ4 أشقاء أنهوا حياة شخص وإصابة شقيقه بقنا

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات قنا بمعاقبة 3 أشقاء ونجل شقيقهم ، بالسجن المؤبد بعد إدانتهم بقتل شخص وإصابة شقيقه بسبب خلافات عائلية بمركز دشنا.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين أحمد دهيس، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وأمير رشاد أمير، وأمانة سر يوسف الشيخ وكرم الطاهر.

بلاغ لمركز الشرطة

تعود وقائع القضية رقم 13209 لسنة 2023 جنايات دشنا إلى ورود بلاغا لمركز شرطة دشنا بإطلاق أعيرة نارية ناحية قرية نجع عزوز ووجود حالة وفاة ومصاب .

تحديد مرتكبي الواقعة

انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مقتل " عيسى . م . ع " وإصابة شقيقه " موسى . م . ع " وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " مبارك . م . م " و أشقاءه " ماهر " و " عماد " ، ونجل شقيقهم " شريف " ، هارب . بسبب خلافات عائلية بين المتهمين والمجني عليه الثاني.

وأضافت التحريات إلى أنه أثناء تواجد المجني عليه الأول رفقة شقيقه المجني عليه الثاني فوجئا بالمتهمين ويحمل المتهم الأول سلاحا ناريا بندقية آلية وبدوا بالتشاجر مع المجني عليهما حتى أن تطور الخلاف إلى قيام المتهم الأول بإطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليهما ما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الثاني.