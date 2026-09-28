قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: الدولة ملتزمة بإنجاح استثمارات الشركات العاملة في مصر
اتحضر للأخضر.. الجيزة تكثف حملات التوعية البيئية وزراعة الأشجار داخل المدارس
فلسطين من النهر إلى البحر.. عبارة تشعل أزمة جديدة بين إسرائيل وإسبانيا
وزير البترول: إصلاحات جديدة لدعم التعدين وزيادة القيمة المضافة للخامات
وزيرا الحرب والأمن القومي الإسرائيليين يقتحمان المسجد الأقصى
الرئيس السيسي يشاهد العمل في منجم السكري وحجم الإنتاج.. فيديو
قبل ماتقدم.. 10 أسئلة وأجوبة عن شقق الإيجار التمليكي 2026 ومن يحق له التقديم
هل يعود قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب؟.. عضو تشريعية البرلمان يحسم الجدل
بأكثر من 100 جنيه.. تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين 28-9-2026
الأعلى للإعلام: استئناف بث البلدوزر ومنع ظهور ربيع ياسين وأسامة حسن
الرئيس السيسي يشاهد فيلم Open Blocks عن شركات الاستكشاف ومشروعات التعدين
مجموعة "أستراليا-أفريقيا": محظوظون بالعمل مع مصر.. ونرغب في مكتب تمثيلي لوزارة البترول بأستراليا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب خلافات عائلية.. المؤبد لـ4 أشقاء أنهوا حياة شخص وإصابة شقيقه بقنا

هيئة الدائرة الثانية بمحكمة جنايات قنا
هيئة الدائرة الثانية بمحكمة جنايات قنا
إيهاب عمر

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات قنا بمعاقبة 3 أشقاء ونجل شقيقهم ، بالسجن المؤبد بعد إدانتهم بقتل شخص وإصابة شقيقه بسبب خلافات عائلية بمركز دشنا.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين أحمد دهيس، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وأمير رشاد أمير، وأمانة سر يوسف الشيخ وكرم الطاهر.

بلاغ لمركز الشرطة 

تعود وقائع القضية رقم 13209 لسنة 2023 جنايات دشنا إلى ورود بلاغا لمركز شرطة دشنا بإطلاق أعيرة نارية ناحية قرية نجع عزوز ووجود حالة وفاة ومصاب .

تحديد مرتكبي الواقعة 

انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مقتل " عيسى . م . ع " وإصابة شقيقه " موسى . م . ع " وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " مبارك . م . م " و أشقاءه " ماهر " و " عماد " ، ونجل شقيقهم " شريف " ، هارب . بسبب خلافات عائلية بين المتهمين والمجني عليه الثاني.

وأضافت التحريات إلى أنه أثناء تواجد المجني عليه الأول رفقة شقيقه المجني عليه الثاني فوجئا بالمتهمين ويحمل المتهم الأول سلاحا ناريا بندقية آلية وبدوا بالتشاجر مع المجني عليهما حتى أن تطور الخلاف إلى قيام المتهم الأول بإطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليهما ما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الثاني.

محكمة جنايات قنا 3 أشقاء السجن المؤبد قتل شخص خلافات عائلية مركز دشنا ضباط الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

5 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

محمد عبد الفتاح

هروب جديد| اختفاء لاعب منتخب مصر للكيك بوكسينج في إيطاليا.. ذهب لدورة المياه ولم يعد

المشجعة التركية

بطلة إعلان محمد صلاح تعود للظهور من جديد.. استقبال حافل في زيارتها إلى مصر

محمد صلاح

ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان

البيض

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

الأرصاد

مع بدايات الخريف.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطرة اليوم

عقد قران

بعد إشهار إسلامه.. شاب ألماني يعقد قرانه على فتاة قناوية وسط أجواء من الفرحة

قطار التنمية المصري في سيناء يثير رعب إسرائيل

من الفردان إلي طابا.. قطار التنمية المصري في سيناء يثير رعب إسرائيل

ترشيحاتنا

أحمد ممدوح، أمين الفتوى

هل نأثم على مخالفة وصية المتوفي حتى لو عارضت الشريعة؟.. أمين الفتوى يجيب

فضل ترديد الأذان

هل يجوز ترديد الأذان المسجل وهل له نفس ثواب أذان المسجد؟

د. محمد مختارجمعة

مختار جمعة: لا يجوز أخذ أعضاء المحكوم عليه بالإعدام.. والجسد له حرمته

بالصور

هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها

هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها
هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها
هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها

أبوها مات فعملته روبوت.. حقيقة فيديو عشتار الذي أبكى الملايين وأشعل السوشيال ميديا

عملت والدها روبوت
عملت والدها روبوت
عملت والدها روبوت

في موسمه.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟

حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام
حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام
حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

فيديو

صورة من الفيديو

أمي أمانة في رقبتكم.. مريضة سودانية توصي الأطباء على والدتها قبل دخولها العمليات في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد