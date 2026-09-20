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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جنايات المحلة تنظر محاكمة المتهم بإنهاء حياة شقيق زوجته بطعنات غادرة بسمنود

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

عقدت محكمة جنايات المحلة بالدائرة الثالثة بمحافظة الغربية اليوم، الأحد، أولى جلسات محاكمة الزوج المتهم بإنهاء حياة شقيق  زوجته أثناء خروجه من صلاة التراويح في رمضان الماضي، إثر وجود خلافات بينهما داخل قرية محلة خلف التابعة لمركز سمنود.

تحرك قضائي عاجل 

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم مركز سمنود، بورود بلاغ من أهالي قرية محلة خلف بمصرع شخص يدعى أحمد أمين، يبلغ من العمر 38 سنة، عامل، على يد زوج شقيقته ويدعى "ال. ع"، يبلغ من العمر 42 سنة،  عاطل، وذلك بمساعدة أشقائه.

تفاصيل الواقعة 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث.

وكشفت التحريات الأمنية  أن المجني عليه مصاب بطعنات نافذة من سلاح أبيض، وتهشم بالرأس بسبب الضرب باستخدام "شومة"، وترصد المتهم الأول وهو الزوج بمساعدة أشقائه للمجني عليه عقب تأدية صلاة التراويح وخروجه من المسجد، بالاعتداء عليه بالسلاح وإصابته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وفروا هاربين، بسبب خلافات أسرية بينهم.

جهود أمنية 

بتقنين الإجراءات، أمكن ضبط الزوج وأحد أشقائه، والتحفظ على سلاح الجريمة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها، وإعداد تقرير بحالتها.

ردع مخالفين 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك أمني قضائي جنايات المحلة زوج شقيقته

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