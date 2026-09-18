جامعة طنطا تعلن جاهزيتها لبدء العام الجامعي الجديد .. السبت

أعلن الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، اكتمال استعدادات الجامعة لبدء الدراسة بالعام الجامعي الجديد 2026/2027، غداً السبت 19 سبتمبر، مؤكداً جاهزية الكليات والمنشآت التعليمية والخدمية لاستقبال الطلاب وانتظام الدراسة منذ اليوم الأول.

توجيهات جامعة طنطا

وأوضح رئيس جامعة طنطا أن الاستعدادات تضمنت تنفيذ مشروعات للصيانة ورفع كفاءة المنشآت الجامعية بتكلفة إجمالية بلغت 188 مليون جنيه، شملت تطوير عدد من المباني والقاعات والمدرجات والمعامل والمنشآت الخدمية، إلى جانب إنفاق نحو 1.87 مليار جنيه على مشروعات إنشائية جديدة جارٍ تنفيذها، تستهدف تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والإدارية وزيادة الطاقة الاستيعابية للجامعة.

رفع كفاءة الخدمات

وأضاف أنه تم الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية وتجهيز القاعات والمدرجات والمعامل، ومراجعة منظومات الأمن والسلامة والحماية المدنية، ورفع درجة الاستعداد بإدارات شئون التعليم والطلاب لضمان سرعة إنجاز الإجراءات وتقديم مختلف أوجه الدعم للطلاب.

دعم البرامج

وأكد الدكتور محمد حسين أن العام الجامعي الجديد يشهد التوسع في البرامج الأكاديمية الحديثة المرتبطة باحتياجات سوق العمل، حيث تبدأ الدراسة لأول مرة ببرنامج الحاسب وعلوم البيانات التطبيقية بكلية العلوم، في إطار توجه الجامعة نحو دعم التخصصات المستقبلية المرتبطة بالتحول الرقمي وتحليل البيانات والتكنولوجيا الحديثة.

وأشار رئيس جامعة طنطا إلى أن الجامعة أعدت برامج متكاملة لاستقبال الطلاب الجدد وتعريفهم بالنظم الدراسية والخدمات الجامعية، مع توفير الإرشاد الأكاديمي والرعاية الصحية والاجتماعية ودعم الطلاب ذوي الإعاقة، إلى جانب التوسع في الخدمات الإلكترونية والأنشطة الطلابية.

استقبال الطلاب الوافدين

وفيما يتعلق بالطلاب الوافدين، أكد أن الجامعة تعمل على تيسير إجراءات القبول والقيد، وتوفير الدعم الأكاديمي والإداري والرعاية الصحية والأنشطة المختلفة، بما يضمن سهولة اندماجهم في المجتمع الجامعي وتوفير تجربة تعليمية متكاملة لهم.

وأضاف أن جامعة طنطا تواصل تعزيز شراكاتها مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الدولية، والتوسع في برامج التبادل الطلابي والأكاديمي والبحثي، ودعم النشر الدولي والابتكار والاستدامة، بما يعزز قدرة الجامعة على المنافسة وتحسين مكانتها في التصنيفات العالمية.

تبادل الخبرات

واختتم رئيس جامعة طنطا بالتأكيد على أن الجامعة تستهدف مع بداية العام الجديد تقديم تجربة جامعية متكاملة تضع الطالب في قلب منظومة التطوير، وتجمع بين جودة التعليم وتنمية المهارات والابتكار والتأهيل لسوق العمل، في بيئة جامعية آمنة ومحفزة على التميز.