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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع 727 طنًا من بؤر المخلفات والتراكمات بمراكز ومدن وأحياء الغربية

رفع تلال القمامة
رفع تلال القمامة
الغربية أحمد علي

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أعمال رفع بؤر المخلفات والتراكمات بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع التراكمات بمحيط المدارس والشوارع المؤدية إليها، ضمن خطة العمل اليومية للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين المظهر الحضاري.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت أعمال اليوم عن رفع 727 طنًا، بواقع 180 طنًا بمركز ومدينة كفر الزيات، و80 طنًا بحي ثان طنطا، و65 طنًا بحي أول طنطا، و60 طنًا بكل من مركز طنطا وحي أول المحلة الكبرى ومركز ومدينة بسيون.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما تم رفع 45 طنًا بحي ثان المحلة الكبرى، و40 طنًا بكل من مركز ومدينة المحلة الكبرى، ومركز ومدينة زفتى، ومركز ومدينة السنطة، و32 طنًا بمركز ومدينة سمنود، و25 طنًا بمركز ومدينة قطور، وذلك ضمن جهود الوحدات المحلية في رفع البؤر والتراكمات والتعامل معها أولًا بأول.

رفع كفاءة الخدمات 

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات اليومية ورفع كفاءة النظافة بمختلف المراكز والمدن والأحياء، مع الاهتمام بمحيط المدارس وسرعة التعامل مع أي تراكمات، بما يضمن بيئة نظيفة وآمنة للطلاب ويحافظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات رفع تلال واكوام القمامة

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