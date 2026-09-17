اليوم.. البحوث الإسلامية بالأزهر يعقد اللقاء الـ54 من مبادرة «معًا لمواجهة الإلحاد»

يعقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، اللقاء الرابع والخمسين ضمن فعاليات مبادرة «معًا لمواجهة الإلحاد»، وذلك في إطار البرنامج التوعوي والعلمي الذي ينظمه المجمع لمناقشة القضايا الفكرية والرد على الشبهات.

ويُقام اللقاء بصورة افتراضية عبر منصة «تليجرام»، تحت عنوان «مظاهر الإعجاز في حديث القرآن الكريم عن حساب ونسبية الزمن»، ويستضيف الدكتور مصطفى إبراهيم حسن، الأستاذ بكلية العلوم بجامعة الأزهر وعضو لجنة الإعجاز العلمي بمجمع البحوث الإسلامية.

ويأتي تنظيم اللقاء ضمن جهود الأزهر الشريف بمختلف قطاعاته للتعامل مع ظاهرة الإلحاد، من خلال تقديم محتوى علمي وتوعوي يستهدف مناقشة القضايا المرتبطة بالفكر الديني، وتعزيز قدرة المتخصصين على التعامل مع التساؤلات والشبهات المتداولة.

وتتضمن المبادرة لقاءات أسبوعية إلى جانب برامج أخرى مخصصة لتأهيل الوعاظ والواعظات، وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي تساعدهم على التواصل الفعال مع الجمهور ومناقشة الأفكار والقضايا الفكرية المختلفة.

تقديم الدعم العلمي والتوعوي والتعامل مع الشبهات

وتركز هذه الفعاليات على تقديم الدعم العلمي والتوعوي، والتعامل مع الشبهات التي يجري تداولها عبر بعض القنوات والمواقع الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز الوعي الديني والفكري لدى الجمهور.

وتُقام اللقاءات تحت إشراف الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ومتابعة الدكتورة إلهام شاهين، المشرفة على واعظات الأزهر.

وللمشاركة في اللقاء الرابع والخمسين، يمكن الدخول عبر منصة «تليجرام» في الموعد المحدد.