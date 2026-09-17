الجثامين على الأسفلت.. مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادث تصادم بالطريق السياحي

شهد الطريق السياحي، منذ قليل، حادثا مأساويا، نتيجة تصادم عدد من السيارات في الاتجاه المؤدي إلى منطقة المعادي، ما نتج عن مصرع شخصين وإصابة شخصين آخرين، وسط حالة من الاستنفار للتعامل مع تداعيات الحادث.

تفاصيل حادث الطريق السياحي

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق السياحي، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتوفين.

الدفع بالخدمات المرورية

كما دفعت الأجهزة المعنية بالخدمات المرورية إلى موقع الحادث للعمل على رفع آثاره وتسيير حركة السيارات، منعا لزيادة التكدسات المرورية بالطريق.

وتواصل الجهات المختصة أعمال الفحص والتحريات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وتحديد كيفية وقوع التصادم، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.