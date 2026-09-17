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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ننشر أسماء ضحايا مأساة إنسانية بطنطا «وفاة طفلين وإصابة شقيقهما ووالدتهم» في حريق شقة سكنية

حريق شقة سكنية بطنطا
حريق شقة سكنية بطنطا

أفاد مسئول طبي بصحة الغربية اليوم عن وفاة طفلين وإصابة شقيقهما ووالدتهم في حريق شقة سكنية بطنطا إثر ماس كهربائي مفاجئ.

وأضاف المسئول الطبي أن أسماء الضحايا كل من كارين عماد إبراهيم 9 سنوات ومايكل عماد إبراهيم 10 سنوات وأماني إبراهيم ملاك 40 سنة وإبرام عماد إبراهيم 3 سنوات (جثة متفحمة).

مأساة إنسانية 

كان المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة في التحقيق في واقعة وفاة طفلين وإصابة شقيقهما ووالدتهما في حريق شقة سكنية بمنطقة الكورنيش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة 

وكانت مدينة طنطا شهدت في الساعات الأولي من صباح اليوم  مصرع طفلين وإصابة شقيقهما والأم بالاختناق في حريق هائل بشقة سكنية إثر ماس كهربائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من إخماد نيران حريق الشقة السكنية بعدما تم الدفع ب4 سيارات مطافىء قبل امتدادها للمنازل المجاورة .

تحرك أمني عاجل 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول اندلاع حريق هائل بشقة سكنية بمنزل مكون من 4 طوابق بنطاق دائرة القسم .

نقل ضحايا ومصابي الحادث 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
كما تم الدفع ب3 سيارة إسعاف لنقل أم ضحية متوفية وإصابة 3 أطفال بحالات الاختناق جراء تصاعد الأدخنة وتم نقلهم إلي طوارىء مستشفي طنطا العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك أمني عاجل وفاة طفلين ماس كهربائي

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