برلمانية: الرقابة على الأسواق خط الدفاع الأول ضد الغلاء

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن تأكيد رئيس الوزراء على وضع مختلف السيناريوهات لتأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية والوقود يعكس أهمية الاستعداد المبكر للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها التطورات الإقليمية وارتفاع أسعار النفط عالميًا.

وقالت العسيلي في تصريح خاص لصدي البلد إن ضمان توافر السلع الأساسية بصورة مستمرة ولفترات مطمئنة يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق، ويحد من فرص حدوث نقص أو اضطراب في المعروض، بما يساعد على حماية المواطنين من أي زيادات غير مبررة في الأسعار.

تأمين الاحتياجات لا يكتمل إلا بتشديد الرقابة على الأسواق

وشددت عضو مجلس النواب على أن تأمين الاحتياجات لا يكتمل إلا بتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة الأسعار بصورة مستمرة، للتأكد من وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة، والتصدي لأي محاولات لاستغلال الظروف الراهنة لتحقيق مكاسب على حساب المواطن.

وأضافت أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل جهود تأمين السلع والوقود مع الرقابة الفعالة على الأسواق، مؤكدة أن استقرار المعروض وانضباط الأسعار يمثلان عنصرين أساسيين في تخفيف الضغوط عن الأسر المصرية والحفاظ على الاستقرار المجتمعي.

وأكدت النائبة نجلاء العسيلي أن التعامل مع الأزمات قبل تفاقمها، ووضع سيناريوهات واضحة للتعامل مع المتغيرات، يعزز قدرة الدولة على حماية السوق المحلية وضمان استمرار تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.