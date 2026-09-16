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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة: التوسع في إقامة معارض السلع المخفضة وتشديد الرقابة على الأسواق

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لقاءً موسعًا مع مديري المديريات بالمحافظة لمتابعة انتظام تقديم الخدمات للمواطنين والوقوف على مستجدات العمل بعدد من الملفات الحيوية بالتزامن مع بدء العام الدراسي . 

وجّه محافظ الجيزة خلال اللقاء مدير مديرية التموين بالتعاون مع مديرية الزراعة والغرفة التجارية بالجيزة والراغبين من الأحزاب وأصحاب السلاسل التجارية للتوسع في إقامة معارض السلع المخفضة ومستلزمات المدارس لتغطية كافة قطاعات المحافظة، مع مراعاة توفير الكميات الكافية من السلع لسد احتياجات كافة الشرائح بنطاق الأحياء والمراكز والمدن . 
وشدد محافظ الجيزة على سرعة النظر في تظلمات أصحاب البطاقات التموينية الملغاة وتفعيل المستوفي منها لاشتراطات صرف السلع.
كما وجّه محافظ الجيزة مديري مديريات التموين والشؤون الصحية والطب البيطري بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بأعمال الرقابة وضبط الأسواق لتكثيف الرقابة وضمان سلامة السلع المتداولة ومنع التلاعب بالأسعار والتصدي للممارسات الاحتكارية.
وجاءت توجيهات المحافظ خلال اجتماعه لمتابعة انتظام تقديم الخدمات للمواطنين بالتزامن مع بدء العام الدراسي والذي شدد خلاله على مدير مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والهيئة العامة للنظافة والتجميل لرفع كفاءة محيط المدارس والمتابعة الدورية لمنع الإشغالات والتعديات ورفع المخلفات أولًا بأول.
كما تابع المحافظ مع مدير مديرية التربية والتعليم موقف الانتهاء من عدد ٦٠ مدرسة قيد التشطيبات النهائية مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجداول المعلنة لتنفيذ الأعمال وتسليم المباني لتسكين الطلاب .
ولضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمنشآت الصحية بنطاق المحافظة تابع المحافظ مع مسؤولي مديرية الشؤون الصحية برامج التدريب والتأهيل لتطوير الخدمات مشددًا على توفير الكوادر الطبية والمساعدين لضمان استقرار العمل على مدار الساعة.
حضر الاجتماع محمد نور السكرتير العام للمحافظة وأسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ورأفت السمان مدير مديرية التضامن الاجتماعي والسيد بلاسي مدير مديرية التموين وسعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم ومحمد فارس، مدير مديرية الطب البيطري وهشام مجاهد مدير مديرية الطرق والنقل ومسؤولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديرية الشؤون الصحية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

محافظة الجيزة السلع الغذائية اقامة معارض السلع الغذائية

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