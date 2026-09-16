قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الجيزة يوجه بالتوسع في المعارض المخفضة وتشديد الرقابة وتحسين محيط المدارس
داخلية غزة تحذر من خطر انهيار مئات المنازل والمباني في القطاع
في يوم ولادتها.. باحثة ماجستير تناقش رسالتها بعد إنجاب 3 توائم
هل الخميس إجازة ؟ .. التعليم تحسم الجدل حول تعطيل الدراسة غدًا
الرئيس السيسي يجدد التأكيد على دعم مصر المستمر لمسيرة التنمية في تنزانيا
الرئيس السيسي يعزي رئيسة تنزانيا ويكشف عن دعوة دار السلام لقمة الاتحاد الأفريقي بالقاهرة
أسعار اليورو اليوم في مصر الأربعاء 16 سبتمبر.. أعلى سعر للشراء 60.20 جنيه
الخارجية الأمريكية: الإطار الثلاثي هو السبيل للسلام بين إسرائيل ولبنان
من أنجولا إلى جنوب السودان.. هاني حتحوت يكشف برنامج منتخب مصر خلال التوقف الدولي
والد بن رمضان: لم يتأقلم مع أجواء الدوري المصري.. ورحيله عن الأهلي تم دون أزمات
7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع.. الزمالك يكشف تفاصيل صفقة بيزيرا مع شباب الأهلي
ضد كل الصعاب.. أول تعليق من محمد الشناوي بعد إصابته وغيابه عن معسكر منتخب مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كهرباء جنوب الدلتا: تكثيف أعمال الصيانة ورفع كفاءة شبكات الكهرباء بالغربية

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
وفاء نور الدين

تابع المهندس خالد مسعود غمري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، موقف التغذية الكهربائية بمحافظة الغربية، وسبل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، لمتابعة انتظام الخدمة ورفع كفاءة منظومة الكهرباء بالمحافظة.

جاء الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية، وبحضور اللواء محمد منصور شعير، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أحمد فايد، رئيس قطاع توزيع كهرباء غرب الغربية.

وأكد المهندس خالد مسعود غمري استمرار الشركة في تكثيف أعمال الصيانة ورفع كفاءة شبكات الكهرباء، إلى جانب سرعة التعامل مع الأعطال والشكاوى، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة واستقرار التغذية الكهربائية للمواطنين.

كما شدد على استمرار التنسيق مع أجهزة المحافظة لتيسير الإجراءات أمام المواطنين وسرعة التعامل مع المشكلات المتعلقة بالخدمة، مع متابعة احتياجات المناطق المختلفة والعمل على رفع كفاءة الشبكات بها.

وتواصل شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء جهودها في ترشيد استهلاك الكهرباء، إلى جانب مواجهة التوصيلات غير القانونية وسرقات التيار الكهربائي، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الشبكة ورفع كفاءة منظومة توزيع الكهرباء بمحافظة الغربية.

جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء وزير الكهرباء سرقة الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تعطيل الدراسة في المدارس غداً بسبب الموجة الحارة

وزير التربية والتعليم

بسبب موجة حارة .. التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً

وزير التربية والتعليم

هل غداً اجازة في المدارس بسبب الموجة الحارة؟..التعليم تحسم الجدل بقرار حاسم

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الشهر المقبل.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة بعد توجيهات الرئيس السيسي

وزير التربية والتعليم

غرامة 10 جنيه لكل عشرة أيام وخصم درجات..عقوبات وإنذارات غياب الطلاب بالمدارس

الطالبة الضحية

اختفت 3 أيام.. مقتل طالبة تمريض الصف بسلاح شقيقها بعد عودتها للمنزل

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة لتطوير الأصول والأجور.. إليك التفاصيل

ترشيحاتنا

زيارة قداسة البابا لبيت المكرسات بملوي

البابا تواضروس للمكرسات بملوي: الخدمة تحتاج إلى حياة روحية قوية

خلال الاجتماع

كهرباء جنوب الدلتا: تكثيف أعمال الصيانة ورفع كفاءة شبكات الكهرباء بالغربية

اختفاء شاب مصري في الصين

تهديدات بالاحتجاز ووصلات أمانة.. تفاصيل اختفاء شاب مصري في الصين تثير القلق

بالصور

بأقل من 100 جنيه.. طريقة عمل النوتيلا في البيت

طريقة عمل النوتيلا في البيت
طريقة عمل النوتيلا في البيت
طريقة عمل النوتيلا في البيت

أبرزها مافيا.. أفلام بعد سنين من عرضها تعود بأجزاء جديدة

أفلام بعد سنين من عرضها تعود بأجزاء جديدة
أفلام بعد سنين من عرضها تعود بأجزاء جديدة
أفلام بعد سنين من عرضها تعود بأجزاء جديدة

فستان أسطورى.. صور زوجة ابن سعد الصغير فى حفل زفافها

صور زوجة ابن سعد الصغير فى حفل زفافها
صور زوجة ابن سعد الصغير فى حفل زفافها
صور زوجة ابن سعد الصغير فى حفل زفافها

كم سعر سبيكة الذهب 10 جرام؟.. أسعار السبائك الآن بالمصنعية

اسعار السبائك الذهب اليوم
اسعار السبائك الذهب اليوم
اسعار السبائك الذهب اليوم

فيديو

ليالي عمر

بعد «مليت من الانتظار».. ليالي عمر تطرح أحدث أغانيها «العين قسمتنا اتنين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سلسلة الشموخ لا تلويها الأيام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد