كهرباء جنوب الدلتا: تكثيف أعمال الصيانة ورفع كفاءة شبكات الكهرباء بالغربية

تابع المهندس خالد مسعود غمري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، موقف التغذية الكهربائية بمحافظة الغربية، وسبل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، لمتابعة انتظام الخدمة ورفع كفاءة منظومة الكهرباء بالمحافظة.

جاء الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية، وبحضور اللواء محمد منصور شعير، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أحمد فايد، رئيس قطاع توزيع كهرباء غرب الغربية.

وأكد المهندس خالد مسعود غمري استمرار الشركة في تكثيف أعمال الصيانة ورفع كفاءة شبكات الكهرباء، إلى جانب سرعة التعامل مع الأعطال والشكاوى، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة واستقرار التغذية الكهربائية للمواطنين.

كما شدد على استمرار التنسيق مع أجهزة المحافظة لتيسير الإجراءات أمام المواطنين وسرعة التعامل مع المشكلات المتعلقة بالخدمة، مع متابعة احتياجات المناطق المختلفة والعمل على رفع كفاءة الشبكات بها.

وتواصل شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء جهودها في ترشيد استهلاك الكهرباء، إلى جانب مواجهة التوصيلات غير القانونية وسرقات التيار الكهربائي، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الشبكة ورفع كفاءة منظومة توزيع الكهرباء بمحافظة الغربية.