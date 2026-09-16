الخارجية الأوكرانية: التحضير لاجتماع بين زيلينسكي وترامب في نيويورك

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية هيورهي تيهي أن الفريقين الأوكراني والأمريكي يعملان على التحضير لعقد اجتماع بين الرئيسين فولوديمير زيلينسكي ودونالد ترامب في نيويورك، ليكون ذا مضمون و«موضوعيًا» قدر الإمكان.

وقال تيهي - خلال مؤتمر صحفي - إن الفريقين يعملان بالفعل على إمكانية عقد الاجتماع، موضحًا أن هذا كل ما يمكنه قوله في هذه المرحلة.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس زيلينسكي إلى نيويورك ستتضمن بالضرورة بُعدًا أمريكيًا أوكرانيًا شاملًا، لا يقتصر على الاجتماع المرتقب مع الرئيس الأمريكي، وإنما يشمل أيضًا اتصالات مع أعضاء الكونجرس ودوائر قطاع الأعمال والجالية الأوكرانية في الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن جدول الأعمال سيكون أوسع بكثير.

وأضاف أن الرئيس الأوكراني سيجري أيضًا «عشرات الاجتماعات الثنائية بالغة الأهمية»