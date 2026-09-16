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7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع.. الزمالك يكشف تفاصيل صفقة بيزيرا مع شباب الأهلي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع.. الزمالك يكشف تفاصيل صفقة بيزيرا مع شباب الأهلي

بيزيرا
بيزيرا
يارا أمين

كشف ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، تفاصيل الاتفاق مع نادي شباب الأهلي دبي بشأن انتقال البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، موضحًا أبرز الشروط والبنود التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.

وجاءت تصريحات غريب خلال حديثه مع الإعلامي هاني حتحوت، الذي استفسر عن تفاصيل الاتفاقات التي تم التوصل إليها، بالتزامن مع اقتراب اللاعب من الخضوع للكشف الطبي في دبي.

وأوضح ماهر غريب أن القيمة الإجمالية للصفقة تبلغ 7 ملايين دولار، شاملة مليون دولار قيمة الحوافز «البونص»، والتي ترتبط بمشاركات اللاعب ومساهماته مع الفريق الإماراتي.

وأشار مدير إدارة الإعلام بالزمالك إلى وجود بند آخر ينص على حصول النادي الأبيض على 20% من عائد بيع اللاعب مستقبلًا، حال انتقاله من شباب الأهلي إلى نادٍ آخر.

وأكد غريب أن نسبة الـ20% لا تدخل ضمن قيمة الـ7 ملايين دولار، موضحًا: «الـ20% غير الـ7 مليون، محدش عارف اللاعب ممكن يتباع بعد كده بكام، حاجة في علم الغيب».

وكشف أيضًا عن وجود بند يضمن أولوية الزمالك في الحصول على خدمات اللاعب حال عودته إلى مصر مستقبلًا، موضحًا أن هناك اتفاقًا يمنح النادي الأبيض الأولوية، دون الكشف عن التفاصيل الدقيقة للبند، في ظل وجود بنود للسرية في الاتفاق.

وأوضح غريب أن الصفقة تسير في إطار رسمي وودي، مؤكدًا وجود علاقات جيدة بين الزمالك وشباب الأهلي دبي، وأن المتبقي هو الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة.

وكان خوان بيزيرا قد اقترب من الانتقال إلى صفوف شباب الأهلي دبي، حيث يتجه اللاعب إلى الإمارات للخضوع للكشف الطبي، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النهائية للصفقة والإعلان عنها رسميًا.

وأكد مدير إدارة الإعلام بالزمالك أن البنود الخاصة بقيمة الصفقة والحوافز ونسبة إعادة البيع تُعد من أبرز وأهم بنود الاتفاق، إلى جانب وجود بنود أخرى لا يجوز الإفصاح عن تفاصيلها

ماهر غريب نادي الزمالك نادي شباب الأهلي دبي بيزيرا هاني حتحوت خوان بيزيرا

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