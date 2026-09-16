رسميا.. أحمد شوبير يعلن انتقال خوان بيزيرا من الزمالك إلى شباب الأهلي دبي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن إتمام نادي الزمالك إجراءات بيع البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين الناديين وتوقيع عقود انتقال اللاعب.

وأكد شوبير، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن عقد بيع خوان بيزيرا من الزمالك إلى شباب الأهلي دبي تم توقيعه رسميًا، لتنتهي بذلك مرحلة جديدة من المفاوضات التي شهدها ملف اللاعب خلال الفترة الماضية.

وكتب أحمد شوبير: «رسميا تم توقيع عقد بيع بيزيرا من الزمالك لنادي شباب أهلي دبي.. اللاعب يغادر القاهرة اليوم إلى دبي وإجراء الكشف الطبي خلال اليومين القادمين ووصول الدفعة الأولى لنادي الزمالك خلال أسبوع أو 10 أيام على أكثر تقدير».

ومن المقرر أن يغادر خوان بيزيرا القاهرة متجهًا إلى دبي، على أن يخضع للكشف الطبي خلال اليومين المقبلين، قبل استكمال باقي الإجراءات الخاصة بانتقاله إلى صفوف شباب الأهلي.

وكان ملف بيزيرا شهد جدلًا واسعًا خلال الأسابيع الماضية، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن الزمالك، وعدم انضمامه إلى فترة إعداد الفريق للموسم الجديد، قبل أن تتواصل المفاوضات بين النادي واللاعب والنادي الإماراتي للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن الصفقة.

وسبق أن كشف شوبير عن تفاصيل مالية للاتفاق، موضحًا أن قيمة انتقال بيزيرا إلى شباب الأهلي تبلغ 5 ملايين دولار، منها 3 ملايين دولار تُدفع كدفعة أولى، إلى جانب مليون دولار في فبراير ومليون دولار في أغسطس، بالإضافة إلى مليون دولار كحوافز مرتبطة بالمشاركة والأهداف والبطولات، وفق ما نقلته تقارير صحفية عن تصريحاته.

وبإتمام الصفقة، يقترب خوان بيزيرا من بدء تجربته الجديدة في الدوري الإماراتي مع شباب الأهلي، عقب نهاية مشواره مع الزمالك، في انتظار اجتياز الكشف الطبي واستكمال الإجراءات النهائية للانتقال.