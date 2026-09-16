تصل لـ7 ملايين دولار.. الزمالك يكشف تفاصيل صفقة بيع بيزيرا لأهلي دبي

كشف ماهر غريب مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك عن تفاصيل صفقة بيع البرازيلي خوان بيزيرا لنادي شباب أهلي دبي الإماراتي.

وقال ماهر غريب في تصريحات مع هاني حتحوت: الزمالك وافق على سفر البرازيلي بيزيرا لاعب الفريق إلى الإمارات لإجراء الكشف الطبي تمهيدًا للانتقال لنادي شباب الأهلي دبي.

وأضاف: إتمام التعاقد مع بيزيرا قد يكون اليوم أو غدًا على أقصى تقدير، وصفقة بيزيرا قيمتها 7 مليون دولار بالإضافة إلى 20% إعادة بيع.

وأردف: هناك بند في عقد بيزيرا يتعلق بأولوية العودة للزمالك إذا كانت هناك رغبة في العودة لمصر ومستحقات النادي الأوكراني بعيدة عن صفقة بيع بيزيرا لنادي شباب أهلي دبي والزمالك سيدفعها.

مباراة الزمالك ضد المحلة

يحل نادي الزمالك ضيفا على منافسه غزل المحلة ، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك المباراة بهدف مواصلة نتائجه الإيجابية في الدوري وتحقيق انتصاره الرابع هذا الموسم، بعدما حصد 10 نقاط خلال أول أربع جولات.

وحقق الفريق الأبيض 3 انتصارات، إلى جانب تعادل وحيد، ليواصل مشواره في المسابقة بحثًا عن المنافسة على مراكز المقدمة.

وتقام مباراة الزمالك وغزل المحلة على استاد غزل المحلة، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يسعى خلاله كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية.