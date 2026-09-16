بعد عودته.. تعرف على أهم أعمال الفنان هشام عبد الحميد

بعد سنوات من الغياب خارج مصر، عاد الفنان هشام عبد الحميد خلال الساعات الماضية إلى وطنه.

وفي السطور التالية نرصد ابرز اعماله:

غرام الافاعي:

الفيلم إنتاج 1988، ومن إخراج حسام الدين مصطفي، وتدور أحداث الفيلم مهجة طالبة ناجحة بكلية الصيدلة، وتنتمي إلى أسرة على قدر كبير من الثراء، وهو وجدي زميل لها بكلية الصيدلة يتقدم لوالدها ليتزوجها، لكنه يرفض بسبب فقره الاجتماعي، لكنه لا يستسلم للرفض ويمضي إلى اختراعاته واكتشافاته في عالم الدواء، وقد أوصلته إلى اكتشاف نوع من الدواء يسم الإنسان ويجهز عليه دون ان يترك أي أثر، وتتزوج مهجة رجل الأعمال المليونير يسري، يفكر وجدي في استعادة حبيبته، يفكر في دس السم الذي توصل إليه في طعام الزوج ليفوز بها، وتنجح خطته بعد أن نفذتها مهجة، يموت المليونير يسري، ويتزوج وجدي من مهجة رغم معارضة والديها، وبعد الزواج يتمرد وجدي على مهجة ويبدأ في إبتزاز أموالها، مما جعلها تضيق بالحياة معها، فتدس له السم في شرابه، وهو في نفس الوقت يدس لها السم في شرابها أيضًا حتى يتخلص من حياته معها، ويعرف كل منهما ما فعل من الآخر، ويموتان معًا.

معالي الوزير :

الفيلم من إخراج سمير سيف، ومن بطولة أحمد زكي، وجسد من خلاله هشام عبد الحميد دور سكرتير احد الوزراء، والذي يام قتله في نهاية العمل.

آوان الورد:

المسلسل من إخراج سمير سيف، وتأليف وحيد حامد، وتدور أحداثه حول ضابط يتم خطف نجله بعد ولادته مباشرًا، مما يجعله يبدأ رحلة البحث في القصايا التي قام بالتحقيق فيها.

خريف آدم:

من اخراج محمد كامل القليوبي ، وشاركه في البطولة كل من سوسن بدر، حسن حسني.

هالة والدراويش:

المسلسل من بطولة فردوس عبد الحميد، يوسف شعبان، ومن إخراج عبد العزيز السكري، وتم عرضه عام 1994 .