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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| الحكومة تعلن مفاجأة سارة بعد توجيهات الرئيس السيسي.. وهذا سعر الدولار والذهب وحالة الطقس

صورة الملف
صورة الملف
البهى عمرو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:
 

الشهر المقبل.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة بعد توجيهات الرئيس السيسي
عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قال إن الحكومة بدأت الاستعدادات لتنظيم المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمقرر عقده الشهر المقبل.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد أن الحكومة تعمل، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تأمين احتياجات البلاد بصورة دائمة من السلع الأساسية لفترات مطمئنة، كما تعمل على تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات النفطية وغيرها، وذلك في ضوء القفزة التي شهدتها أسعار النفط خلال الأيام الأخيرة، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، التي جددت المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة، مؤكدًا أن الدولة تضع نصب أعينها مختلف السيناريوهات.

مدبولي: الحكومة تعمل على تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات النفطية وغيرها

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات النفطية وغيرها.

وقال رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، بالتأكيد أن الحكومة تعمل، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تأمين احتياجات البلاد بصورة دائمة من السلع الأساسية لفترات مطمئنة، كما تعمل على تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات النفطية وغيرها، وذلك في ضوء القفزة التي شهدتها أسعار النفط خلال الأيام الأخيرة، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، التي جددت المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة، مؤكدًا أن الدولة تضع نصب أعينها مختلف السيناريوهات.


الصادرات الزراعية المصرية تستهدف تحقيق أرقام قياسية.. 9.5 مليون طن بنهاية العام
 

قال محمد المنيسي رئيس الحجر الزراعي المصري، إن مصر لديها طفرة في الصادرات الزراعية المصرية خلال السنوات الأخيرة، متابعا: حجم الصادرات وصل العام الحالي لـ7 مليون طن ونستهدف أن يتخطي الـ 9.5 مليون طن بنهاية العام.

وأضاف المنيسي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى أن التصدير عملية منظمة وممنهجة، ولدينا أسواق مصرية تم افتتاحها في العديد من دول العالم، متابعا: تتجاوز الـ 405 منتج في 165 دولة.

الرئيس السيسي يجدد موقف مصر الراسخ الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية في المنطقة إلى حين تسويتها بشكل عادل وشامل.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن ما تبذله مصر من جهود مضنية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق والعمل على تحقيق التسوية وفقا لمقررات الشرعية الدولية.


30 سلعة بأسعار مخفضة.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين
 

في إطار جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار، تواصل الدولة التوسع في المبادرات التي تستهدف زيادة المعروض داخل الأسواق وإتاحة المنتجات بأسعار مخفضة، بالتزامن مع زيادة عدد منافذ البيع الحكومية الثابتة والمتحركة والموسمية.


التشكيل والإصابات.. ناقد رياضي يكشف أسباب تراجع الأهلي خلال الفترة الحالية

كشف الناقد الرياضي أشرف عبد الناصر، عن تقييمه لأداء الأهلي والزمالك خلال منافسات الدوري المصري، متحدثا عن أسباب تراجع مستوى الأهلي رغم نتائجه الإيجابية، وكواليس تعامل حسين عموتة مع اللاعبين، إلى جانب استعدادات الزمالك لمواجهة غزل المحلة، وبعض الأسماء المرشحة للانضمام إلى قائمة منتخب مصر المقبلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة »صدى البلد»  إن الأهلي لم يستعد حتى الآن هويته على مستوى الأداء، رغم تحسن نتائجه خلال الجولات الأولى من الدوري، موضحًا أن الفريق حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراة واحدة.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 16 سبتمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.10 جنيه

سعر الشراء: 52.03 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 60.21 جنيه

سعر الشراء: 59.95 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 70.37 جنيه

سعر الشراء: 70.02 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.87 جنيه

سعر الشراء: 13.84 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.19 جنيه

سعر الشراء: 14.16 جنيه.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 16 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟
 

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم  الأربعاء 16 سبتمبر 2026.


درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026
 

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026.

القاهرة 37

الإسكندرية 35

شرم الشيخ 40

مطروح 36

أسوان 45

درجات الحرارة المتوقعة في الدول العربية

الرياض 41

الدوحة 41

بيروت 31

القدس 32

الخرطوم 42

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم

أنقرة 23

لندن19

واشنطن 29

درجات الحرارة صدى البلد أسعار الذهب الذهب الدولار أسعار الدولار السيسي الأخبار

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