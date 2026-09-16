التشكيل والإصابات.. ناقد رياضي يكشف أسباب تراجع الأهلي خلال الفترة الحالية

كشف الناقد الرياضي أشرف عبد الناصر، عن تقييمه لأداء الأهلي والزمالك خلال منافسات الدوري المصري، متحدثا عن أسباب تراجع مستوى الأهلي رغم نتائجه الإيجابية، وكواليس تعامل حسين عموتة مع اللاعبين، إلى جانب استعدادات الزمالك لمواجهة غزل المحلة، وبعض الأسماء المرشحة للانضمام إلى قائمة منتخب مصر المقبلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة »صدى البلد» إن الأهلي لم يستعد حتى الآن هويته على مستوى الأداء، رغم تحسن نتائجه خلال الجولات الأولى من الدوري، موضحًا أن الفريق حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراة واحدة.

وأوضح أن فوز الأهلي لا يعكس بشكل كامل مستوى الأداء، مشيرًا إلى أن الفريق ظهر أمام أبو قير للأسمدة بصورة لم تكن مقنعة على المستوى الفني، خاصة بعدما تمكن المنافس من الوصول إلى مرمى الأهلي في أكثر من مناسبة.

وأضاف أن الإصابات ربما تؤثر على أداء الخط الخلفي، لكنها لا تبرر، من وجهة نظره، المساحات التي ظهرت خلال المباراة، مؤكدًا أن الأهلي كان معرضًا لاستقبال هدف في أكثر من فرصة.

وأشار إلى أن هدف زيزو منح الأهلي الأفضلية، لكنه رأى أن الفريق تراجع بعد الهدف ولم يصنع خطورة كافية حتى نهاية الشوط الأول، بينما لم يشهد الشوط الثاني التطور المنتظر في الأداء.

وأوضح أن أسباب تراجع مستوى الأهلي، معتبرا أن عدم ثبات التشكيل يمثل أحد العوامل المؤثرة في أداء الفريق.