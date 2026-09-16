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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الوصول له صعب.. ربيع ياسين يوجّه رسالة مؤثرة إلى «الخطيب»: كان نفسي آخد فرصتي مع الأهلي

الخطيب وربيع
الخطيب وربيع
محمد بدران

كشف ربيع ياسين، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن الرسالة التي سيوجهها إلى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، حال لقائه، مؤكدًا أنه كان يتمنى الحصول على فرصته كاملة من أجل تقديم الإضافة للنادي والمنتخب المصري.

وقال ربيع ياسين، في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح خلال برنامج «الكلاسيكو» المذاع على قناة ON E: «لو قابلت محمود الخطيب، هقوله كان نفسي آخد فرصتي عشان أقدر أعمل حاجة للأهلي والمنتخب».

وأوضح نجم الأهلي السابق أنه كان يطمح للحصول على فرصة حقيقية لإثبات قدراته وتحقيق إنجازات مع النادي والمنتخب، مشيرًا إلى أن عدم حصوله على الفرصة التي كان يتمناها حال دون تقديم كل ما لديه.

وأضاف ربيع ياسين أن التواصل مع محمود الخطيب ليس أمرًا سهلًا على الإطلاق، وهو ما صعّب إمكانية الحديث معه بشكل مباشر، مؤكدًا أن رسالته لرئيس الأهلي كانت ستتمحور حول رغبته في الحصول على الفرصة التي كان يعتقد أنها ستتيح له تقديم الإضافة للفريق والمنتخب.

ربيع ياسين الأهلي الخطيب مجلس ادارة الأهلي

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