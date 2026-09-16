الثالثة من نوعها.. إسقاط مسيّرة أمريكية من طراز إم كيو-1 في مضيق هرمز

نجحت عناصر الحرس الثوري الإيراني في إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية جديدة من طراز إم كيو-1 في أجواء مضيق هرمز، بعد رصدها والتعامل معها من قبل منظومات الدفاع الجوي.

وذكر الحرس الثوري الإيراني في بيان له أن هذه الطائرة المسيّرة تعد الثالثة من نفس الطراز التي يتم إسقاطها خلال اليوم ذاته، بعد إعلان سابق عن إسقاط طائرتين أخريين في المنطقة ذاتها.

تأتي هذه التطورات الميدانية في خضم حالة التوتر الشديد والتصعيد العسكري المتسارع في مضيق هرمز والممرات المائية الاستراتيجية الحيوية.

كما تعكس الحادثة تنامي حدة الاحتكاكات العسكرية المباشرة والعمليات الدفاعية الإيرانية في مواجهة التحركات والأنشطة الأمريكية بالمنطقة.