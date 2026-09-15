الحرس الثوري يعلن إسقاط "رابع" مسيّرة أمريكية بمضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم، عن إسقاط طائرة مسيرة من طراز "إم كيو وان" MQ-1 شرقي مضيق هرمز، مؤكداً أنها الرابعة التي يتم تدميرها.

ونقلت وكالة "برنا" للأنباء عن العلاقات العامة للحرس الثوري قولها: "فجر اليوم، تم رصد وتدمير طائرة مسيرة متطورة من طراز MQ-1 بواسطة منظومة الدفاع الجوي الفضائي الحديثة التابعة للحرس الثوري، وتحت سيطرة الشبكة المتكاملة للدفاع الجوي في البلاد، وذلك في سماء غرب مضيق هرمز".

وأوضح البيان أن العملية نفذتها القوة الجو-فضائية التابعة للحرس باستخدام منظومة دفاع جوي حديثة ومتطورة.

انفجار ناقلة نفط عملاقة

وفي سياق متصل، أعلنت قيادة القوة البحرية للحرس الثوري عن انفجار ناقلة النفط العملاقة "إلجايا" Elgaya جنوب مضيق هرمز نتيجة اصطدامها بألغام بحرية.

وقالت البحرية في بيان: "إن ناقلة النفط العملاقة إلجايا التي تحمل رقم الملاحة 9325336، والتي كانت تحاول العبور عبر المنطقة المحظورة جنوب مضيق هرمز، قد انفجرت نتيجة اصطدامها بألغام بحرية".

وشددت القوة البحرية للحرس الثوري على أن "مضيق هرمز مغلق، ولا يزال تحت سيطرتنا الذكية".