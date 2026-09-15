الغندور يوجه رسالة لجماهير الكرة: شجع فريقك.. لكن إوعى التعصب يبوظ مشاعرك الجميلة

تحدث الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن سر تعلق الجماهير بكرة القدم، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق باللعبة فقط، وإنما بشعور الإنسان بالانتماء إلى كيان كبير ومشاركته الذكريات والانتصارات والهزائم مع الآخرين.

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وأوضح أن تشجيع فريق معين يمكن أن يكون فرصة لتنمية مشاعر الانتماء، لكن مع ضرورة التفرقة بين الانتماء والتعصب، قائلًا: «ممكن أحب فريقي جدًا وأتمنى له يكسب وأفرح لما ينتصر وأزعل لما يخسر، لكن ده مش معناه إني لازم أكره الفريق التاني أو أشتم جمهوره». وأضاف: «حب فريقك، نافس الفرق التانية، حفّل واهزر واضحك.. بس إوعى تسيب نفسك للتعصب يبوظ مشاعرك الجميلة».

وشدد الغندور على أن مفهوم اللعب النظيف لا يقتصر على اللاعبين داخل الملعب، وإنما يمتد إلى الجماهير أيضًا، من خلال الاحتفال بالفوز دون شماتة في المهزوم، وانتقاد الحكم دون إهانة، والاختلاف مع اللاعبين دون تجاوز. واختتم رسالته بالتأكيد على أن المنافس ليس عدوًا، وأن الرياضة يمكن أن تكون مدرسة لتعلم الحب والانتماء واحترام الآخر، قائلًا: «أجمل انتماء هو اللي يخليك تحب حاجة، من غير ما يطلب منك تكره حاجة تانية»، مؤكدًا أن الرياضة بهذه الروح «مش ممكن يكون فيها خسران».