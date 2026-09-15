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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام يعلن عن المشروعات المختارة للمشاركة في نسخته التاسعة

مهرجان الجونة
مهرجان الجونة
محمد نبيل

أعلنت سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام الإعلان عن المشروعات المختارة في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، وفي برنامجه الأجدد "أصوات مصرية". ستستفيد هذه المشروعات من جلسات إرشاد وتوجيه، وتطوير مهارات تقديم الأفلام للجان التحكيم، ووضع الاستراتيجيات الخاصة بالأفلام، على مدار فترة مهرجان الجونة السينمائي، الذي يُقام في الجونة خلال الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر 2026.

استقبل سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام في نسخته التاسعة، أكثر من 310 مشروعًا من جميع أنحاء العالم العربي. وقامت لجنة من الخبراء السينمائيين بمراجعة هذه الطلبات، واختيار 13 مشروعًا في مرحلة التطوير (10 مشروعات روائية طويلة، ومشروعين وثائقيين ومشروع تحريك)، و 6 أفلام في مراحل ما بعد الإنتاج (3 أفلام روائية طويلة، و3 أفلام وثائقية طويلة). بالإضافة إلى 4 مشروعات قيد التطوير في برنامج أصوات مصرية.  تم الاختيار بناءً على محتوى المشروع، والرؤية الفنية، والمواهب المشاركة، وإمكانية التنفيذ المالية. 

تم اختيار المشروعات الثلاث وعشرون عقب عملية مراجعة شاملة أجرتها لجنة من الخبراء، حيث أخذت اللجنة في الاعتبار مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك المحتوى المُقدَّم، والرؤية الفنية، والمواهب المشاركة، والجدوى المالية لإنجاز المشروع.

لجنة تحكيم سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام 2025: 
•    نادين خان – مخرجة (مصر)
•    حنّا عطالله – منتج (فلسطين)
•    دوروتي بينميير – منتجة (ألمانيا)

خلال المهرجان، سيقوم فريق عمل كل من المشروعات المختارة  في مرحلة التطوير (المخرج والمنتج) بعرض أعمالهم أمام نخبة من صناع السينما - بما في ذلك المنتجون، ووكالات التمويل، والموزعون، ووكلاء المبيعات، ومبرمجو المهرجانات - للحصول على ملاحظات وآراء بناءة. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم ترتيب اجتماعات خاصة مع خبراء وموجهين لمساعدة صناع الأفلام على صقل سيناريوهاتهم أو نسخهم الأولية، مما يعزز فرصهم في التعاون الإقليمي والدولي. وسيتم تنظيم برنامج توجية  للمشاركين تحت إشراف كل من: روبين سيتيزن، مديرة البرمجة في مهرجان تورونتو السينمائي، وسولاي غربية، مديرة البرامج في الصندوق العربي للثقافة والفنون "آفاق"، وخبيرة الأفلام الوثائقية أريانا كاستولدي. كما ستحصل الأفلام التي تمر بمرحلة ما بعد الإنتاج على استشارات متخصصة من خبيرة المونتاج ميليسا باري، بينما سيتولى المنتج علاء الأسعد مهام التوجيه لمشروعات برنامج "أصوات مصرية".

يقول عمرو منسي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي "يكمن أحد أسرار نجاح سيني لدعم إنتاج الأفلام في فكرة تقديم توجيه ودعم فردي لصناع الأفلام من قبل خبراء في المجال، بدلاً من الاكتفاء بتقديم ملاحظات عامة أو نمطية لا تراعي خصوصية كل مشروع. إذ يحصل صناع الأفلام على ملاحظات محددة تزيد من فرص تحويل مشاريعهم إلى واقع ملموس، وذلك بفضل النصائح العملية والواقعية التي يتلقونها خلال المهرجان".

الأعمال المختارة تروي حكايات تمثل 11 بلدًا عربيًا، بشراكة مع تسع دول غربية، ستتنافس على مجموعة متنوعة من جوائز الدعم المادي والخدمي.
ويقول أحمد شوقي، رئيس سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام "تزداد عملية الاختيار صعوبة وتحدياً بالنسبة لنا عاماً بعد عام، نظراً للارتفاع المستمر في جودة وكمية المشروعات المتقدمة. ونحن نعتبر ذلك دليلاً ملموساً على القيمة الكبيرة التي يدركها صناع الأفلام عند اختيارهم للمشاركة في البرنامج، كما يعكس أهمية البرنامج في تمكينهم من سرد قصص قادرة على ترك أثر عميق لدى الجماهير، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي".

المشروعات المختارة للمشاركة في "سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام 2026"، حسب الترتيب الأبجدي:

1.    المشروعات المختارة في مرحلة التطوير
مشروعات أفلام روائية طويلة:
•    خارج القطيع (مصر)، إخراج عادل أحمد يحيى، إنتاج سوسن يوسف
•    ربيع العمر (لبنان) إخراج نويل كسرواني، إنتاج ميشيل كسرواني
•    شاطئ الجنة (فرنسا) إخراج زليخة طاهر، إنتاج مانو ميسيا
•    شراب (السعودية) إخراج عماد اسكندر، إنتاج منذر الطويرب
•    عرب المعادي (مصر) إخراج أيتن أمين، إنتاج لؤي خريش
•    في انتظار الجنة (مصر، بلجيكا، السويد، إيطاليا) إخراج وإنتاج محمد صيام
•    لِلْڨَلْب (تونس، فرنسا، إيطاليا) إخراج مهدي برصاوي، إنتاج حبيب عطية
•    المتشائل (فرنسا، فلسطين) إخراج عبد الله الخطيب، إنتاج كلير شاسان
•    مكّة لي لي (السودان، مصر، البرازيل، ألمانيا) إخراج وإنتاج: مروة زين
•    مينا (الأردن)، إخراج ماري روز أسطا، إنتاج علاء الأسعد

مشروعات أفلام وثائقية طويلة:
•    العطش المقدس (سويسرا) إخراج حمدة الداودي، إنتاج عايدة شليفر الحسني
•    هبة العمى (ألمانيا، الولايات المتحدة) إخراج إبراهيم نشأت، إنتاج إليجا ستيفنز وإبراهيم نشأت
مشروعات أفلام تحريك طويلة
•    بعد الأربعين (مصر، بلجيكا) إخراج سامح علاء، إنتاج مارك لطفي

2.    الأفلام المختارة في مراحل ما بعد الإنتاج
أفلام روائية طويلة:
•    الخميس إلا ربع (فرنسا، بلجيكا، الجزائر) إخراج صوفيا جامة، إنتاج إيما بينيه وجان بريا
•    صوت ابراهيم (فرنسا، تونس) إخراج يان رابينيه، وإنتاج صوفي رانداوت
•    مال وبنون (تونس) إخراج وإنتاج حسام صانصه
أفلام وثائقية طويلة:
•    بيسو (العراق) إخراج مسلم حبيب، إنتاج هدى الكاظمي ومنى الكاظمي
•    البيت رقم سبعة (سوريا، ألمانيا، قطر) إخراج راما عبدي، إنتاج هازار يازجي
•    نحو اليابسة (الأردن، فلسطين) إخراج راما عياصرة، إنتاج أسماء بكيرات

الأفلام المختارة في برنامج أصوات مصرية:
•    الطريق إلى الجنة (مصر) إخراج مي القمحاوي، إنتاج بسام مرتضى
•    دينا: آخر امراة ترقص (مصر) إخراج محمود رشاد، إنتاج أمير الشناوي
•    طريق إلى الأزرق (مصر، فرنسا، بلجيكا، تونس) إخراج أبانوب يوسف، إنتاج محمد رشاد
•    لا عزاء للأطفال  (مصر، كندا، الولايات المتحدة) إخراج ريم مرسي، إنتاج ميرال الفخراني
سيتم الإعلان عن الجوائز التي سيفوز بها كل مشروع خلال حفل ختام سيني جونة.

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