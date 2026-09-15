وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتوفير روبوتات جراحات المفاصل

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان توقيع بروتوكول تعاون بهدف توفير أجهزة الروبوت الجراحي المتخصصة في جراحات المفاصل بعدد من المستشفيات التابعة للوزارة ودعم تدريب وتأهيل الكوادر الطبية على استخدام التقنيات الجراحية الروبوتية.

ووقع البروتوكول عن الوزارة الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي .

دعم التوسع في استخدام التقنيات الحديثة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي أن البروتوكول يستهدف دعم التوسع في استخدام التقنيات الحديثة وتطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر وفق أحدث الأساليب والمعايير الطبية.

وعلى هامش التوقيع عقد الوزير اجتماعًا مع ممثلي الشركة لمناقشة تفاصيل التعاون وخطة توفير الأجهزة وآليات التدريب العلمي والعملي للجراحين وخطة إنشاء مركز متخصص للتدريب على هذه التقنيات.

وأكد أهمية التركيز على الجانب العلمي والتدريبي بالتوازي مع توفير الأجهزة مشددًا على أن تأهيل الجراحين يمثل أولوية أساسية لضمان الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة وتطبيقها بكفاءة وأمان لافتًا إلى أن مستشفى الهلال الأحمر ستكون من أوائل المستشفيات التي سيتم توفير روبوت جراحات المفاصل بها.

من جانبه أوضح ممثلو الشركة أن الجهاز الروبوتي يمثل تقنية متقدمة ويستهدف تدريب الجراحين بما يدعم بناء كوادر متخصصة في الجراحات الروبوتية.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجه الوزارة نحو التوسع في استخدام التقنيات الطبية الحديثة ورفع كفاءة الكوادر بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة والدكتور محمد العقاد مدير عام المجالس الطبية المتخصصة والدكتور أحمد رزق نائب رئيس الأمانة والدكتور أحمد حواس مدير مستشفى الهلال الأحمر