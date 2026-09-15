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وزير الصحة: مصر تحولت من مفهوم التعامل مع المرض إلى الكشف المبكر وتقليل حدوثه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة: مصر تحولت من مفهوم التعامل مع المرض إلى الكشف المبكر وتقليل حدوثه

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، أن مؤتمر ايجي هيلث منصة جيدة للتواصل بين أطراف المنظومة الصحي، للوصول إلي التكامل الجيد والفعال 

وأضاف عبد الغفار، خلال كلمة له بمؤتمر ايجي هيلث،  أن الابتكار والتكنولوجيا أصبحت سمة ومستقبل الرعاية الصحية للمواطنين ويصب في مفهوم الصحة المستدامة تلك المنظومة المتكاملة القائمة علي جودة الخدمات وليس بناء المستشفيات والمنشآت الصحية فحسب . 

واوضح وزير الصحة، أن شهادات المنظمات الصحية الدولية في حق المنظومة الصحية المصرية محل إشادة وتقدير من جهات محايدة. 

وأكد عبد الغفار، أن الدولة المصرية قامت بمجهود كبير للغاية لا سيما ملف المبادرات الصحية والتي أتت ثمارها علي أراض الواقع بشكل ملموس ويشعر به المواطن لافتا إلى أن البحث العلمي والتكنولوجيا الطبية الحديثة مستقبل أفضل المنظومة للصحية. 

وأشار وزير الصحة والسكان، إلي أن مصر انتقلت من فكرة التعامل مع المرض بعد حدوثة إلي فكرة الكشف المبكر وتقليل عوامل الخطورة  التوسع في الخدمات الصحية في كافة المحافظات ولكافة المواطنين باختلاف مواقعهم الجغرافية وذلك من خلال فريق عمل بكافة المحافظات مع دعم رئاسي غير محدود للمنظومة الصحية. 

وفي سياق آخر أكد  عبد الغفار  ، أن مؤتمر ايجي هيلث وغيره من المؤتمرات الطبية تصب في صالح المنظومة الصحية بما في ذلك جهاز مستقبل مصر الطبي ومن هنا ندعو إلي توحيد ملف السياحة العلاجية تحت منصة واحدة. 

وزير الصحة ايجي هيلث السياحة العلاجية مصر الصحة

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