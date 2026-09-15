قفزت 50%.. 12 مليار دولار قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية

سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 12 مليار دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 50.6%، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

تحويلات السعوديين العاملين في مصر

ووفقا للبيانات، بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 125.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 11.6 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 980%.

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها إلى مصر.

العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية تقاربا كبيرا، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتسجل 7.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026 مقابل 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بنسبة ارتفاع قدرها 19.7%.