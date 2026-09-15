ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للسعودية بنسبة 20.5% في النصف الأول من 2026

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية لتصل إلى 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026 مقابل 1.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بنسبة ارتفاع قدرها 20.5%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 5.3 مليار خلال النصف الأول من عام 2026 مقابل 4.4 مليار خلال نفس الفترة من عام 2025 بنسبة ارتفاع قدرها 19.4%.

التبادل التجاري بين مصر والسعودية

وأشار الجهاز إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتسجل 7.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026 مقابل 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بنسبة ارتفاع قدرها 19.7%.

أهم السلع التي صدرتها مصر إلى السعودية

1. نحاس ومصنوعاته بقيمة 246.5 مليون دولار.

2. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 215.9 مليون دولار.

3. فواكه بقيمة 180.6 مليون دولار.

4. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 157.6 مليون دولار.

5. ملابس بقيمة 78.2 مليون دولار.

أهم السلع التي استوردتها مصر من السعودية

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 4 مليارات دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 719.8 مليون دولار.

3. ألمونيوم ومصنوعاته بقيمة 174.2 مليون دولار.

4. ورق بقيمة 63.5 مليون دولار.

5. فواكه بقيمة 11.9 مليون دولار.

الاستثمارات السعودية في مصر

وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 532.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025 / 2026 مقابل 532 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2024 / 2025.

قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 12 مليار دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 50.6%، بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 125.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 11.6 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 980%.