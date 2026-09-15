حقيقة تعاقد بيراميدز مع محمد النني بعد ظهوره أمام جورماهيا

قال الإعلامي خالد الغندور، إن ظهور محمد النني، لاعب الجزيرة الإماراتي، في مدرجات مباراة بيراميدز وجورماهيا الكيني، مساء الأحد، أثار حالة من الجدل، وربط البعض حضوره بإمكانية انضمامه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، تواصلنا مع محمد النني، الذي رفض التعليق على الأمر، ولم يؤكد أو ينفِ وجود أي احتمالية للانضمام إلى بيراميدز.

وتابع، علم "ستاد المحور"، من مصادر داخل نادي بيراميدز أنه لا توجد أي مفاوضات مع محمد النني بشأن انضمامه إلى الفريق، سواء في الوقت الحالي أو استعدادًا لفترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح أن هناك رغبة لدى مسؤولي بيراميدز في الاستفادة من خبرات النني مستقبلًا، من خلال تواجده في منصب إداري داخل النادي، لكن هذا الأمر لم يدخل حتى الآن مرحلة المفاوضات مع اللاعب.

وأكدت المصادر أن حضور النني لمباراة بيراميدز وجورماهيا جاء بشكل طبيعي، ولا يحمل أي دلالة بشأن إمكانية انتقاله إلى الفريق.