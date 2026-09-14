بيراميدز يفاوض حسام عبد المجيد ويزاحم الأهلي على الصفقة | خاص

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز عن تحرك مسؤولي النادي السماوي من أجل التعاقد مع حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك السابق والمحترف حاليًا في الدوري البلغاري، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

بيراميدز يجس نبض حسام عبد المجيد

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن وسطاء مقربين من نادي بيراميدز دخلوا في مفاوضات مع حسام عبد المجيد خلال الفترة الحالية، لجس نبض اللاعب ومعرفة موقفه من العودة إلى الدوري المصري من جديد، وارتداء قميص الفريق السماوي بداية من فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح المصدر أن إدارة بيراميدز تسعى لتدعيم خط دفاع الفريق بمدافع مميز خلال يناير، خاصة بعد الإصابة القوية التي تعرض لها أسامة جلال، والتي تمثلت في كسر بالساق، لتتأكد حاجته إلى فترة غياب طويلة قد تصل إلى 5 أشهر، وهو ما دفع النادي للتحرك مبكرًا لتوفير البديل المناسب.

وأشار إلى أن حسام عبد المجيد يحظى باهتمام بيراميدز، في ظل امتلاكه خبرات محلية وأفريقية، إلى جانب صغر سنه، وهو ما يجعله من الخيارات المطروحة لتدعيم الخط الخلفي للفريق خلال الميركاتو الشتوي.

الأهلي يستهدف ضم حسام عبد المجيد

وأضاف المصدر أن تحرك بيراميدز يأتي في الوقت الذي توجد فيه أيضًا مفاوضات من جانب النادي الأهلي مع حسام عبد المجيد، خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها عمرو الجزار بقطع في الرباط الصليبي، والتي ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة قد تصل إلى عام.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة في موقف حسام عبد المجيد، خاصة مع رغبة أكثر من نادٍ في الدوري المصري في الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويبحث النادي الأهلي عن تدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بصفقة دفاعية.