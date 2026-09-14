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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وكيل حسام عبد المجيد يحسم الجدل بشأن انتقاله إلى الأهلي

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
علا محمد

كشف سامر سلامة، وكيل أعمال حسام عبد المجيد، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن وجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي، للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال سامر سلامة، في تصريحات خاصة لـ«مودرن سبورتس»، إنه لم يتواصل معه أو مع إسلام عبد المجيد أو حسام عبد المجيد، أي مسؤول من النادي الأهلي بشأن انتقال اللاعب إلى الفريق في يناير، نافيًا ما تردد حول وجود مفاوضات رسمية بين الطرفين.

وأوضح وكيل حسام عبد المجيد أنه بعد انتشار الأنباء بشأن اهتمام الأهلي باللاعب، علموا بتواصل بعض الوكلاء غير الرسميين مع حسام عبد المجيد، إلا أن اللاعب أغلق الباب أمام هذه المحاولات.

وأكد سلامة أن حسام عبد المجيد أبلغ جميع الأطراف بأنه يرغب في الاستمرار بالاحتراف الأوروبي خلال الفترة المقبلة، ولا يفكر في العودة إلى مصر حاليًا.

وأضاف: «خطوتنا واضحة، الاستمرار في أوروبا والانتقال لمستوى احترافي أعلى»، مشيرًا إلى أن وكيل اللاعب بدأ بالفعل التواصل مع إدارات الكشافين في فرنسا وإسبانيا، بالإضافة إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي التي صعدت حديثًا، من أجل متابعة حسام عبد المجيد مع فريق لودوجوريتس البلغاري.

وشدد على أن هدف حسام عبد المجيد من الاحتراف ليس الحصول على مقابل مالي أكبر، موضحًا: «لو كانت الأموال هي هدف حسام من الاحتراف لاختار السفر للخليج، الذي قدمت له أنديته راتبًا أعلى بكثير مما يتقاضاه مع ناديه البلغاري».

واختتم وكيل حسام عبد المجيد تصريحاته بالتأكيد على أن اللاعب يركز حاليًا بشكل كامل مع لودوجوريتس، ويشارك أساسيًا مع الفريق، كما يشعر بتأقلم سريع مع تجربته الاحترافية في بلغاريا.

سامر سلامة وكيل أعمال حسام عبد المجيد حسام عبد المجيد النادي الأهلي بلغاريا

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