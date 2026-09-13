عصام سالم: بيزيرا لن يكون كوبري ومستحيل حسام عبد المجيد يلعب للأهلي

علق الناقد الرياضي عصام سالم على الأنباء المتداولة بشأن إمكانية انتقال حسام عبد المجيد، مدافع نادي الزمالك، إلى صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة، إلى جانب ما تردد حول إمكانية استخدام شباب الأهلي دبي كوسيط لانتقال البرازيلي خوان بيزيرا إلى القلعة الحمراء.

خوان بيزيرا

وقال عصام سالم، خلال تصريحات تلفزيونية: «أعتقد أن انتقال حسام عبد المجيد للأهلي نوع من الخيالات وليست واقعية».

وأضاف: «من المستحيل أن يكون شباب أهلي دبي كوبري للنادي الأهلي من أجل ضم بيزيرا».

وتأتي تصريحات الناقد الرياضي في ظل الجدل الدائر حول مستقبل عدد من لاعبي الزمالك، خاصة حسام عبد المجيد وخوان بيزيرا، مع ارتباط اسميهما بعدد من الأنباء المتعلقة بالانتقالات خلال الفترة المقبلة.

وكان الزمالك قد نجح في التأهل إلى دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على إيه إس بورت بطل جيبوتي برباعية نظيفة في إياب الدور التمهيدي، ليتفوق الفريق الأبيض بنتيجة 6-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.