اختفاء إسرائيل من على الخريطة.. استطلاع «معاريف» يكشف مخاوف صادمة على وجود الدولة

كشف استطلاع رأي أجرته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن حالة من القلق بشأن مستقبل إسرائيل، بعدما قال 27% من المشاركين إن وجود الدولة يواجه خطرا حقيقيا، بينما قال 62% إنهم لا يرون وجود الدولة مهددا، ولم يحسم 11% موقفهم.

وفي مؤشر آخر على تراجع الرضا، أظهر الاستطلاع أن 62% فقط من الإسرائيليين يرون أن إسرائيل مكان جيد للعيش، مقابل 35% يرون عكس ذلك، بينما لم يجب 3%. وتمثل هذه النسبة تراجعًا عن متوسط السنوات الثلاث الماضية، الذي بلغ 66%.

وبشأن الشعور بالانتماء، قال 79% من المشاركين إنهم فخورون بكونهم إسرائيليين، مقابل 17% لا يشعرون بالفخر، و4% لم يجيبوا.

لكن النتائج كشفت تباينا واضحا بين اليهود والعرب، إذ تراجعت نسبة المواطنين العرب الذين يشعرون بالفخر بكونهم إسرائيليين من 52% العام الماضي إلى 44% هذا العام، في حين ارتفعت نسبة غير الفخورين من 31% إلى 40%.

كما تراجعت نظرة المواطنين العرب إلى إسرائيل كمكان جيد للعيش، من 46% العام الماضي إلى 33% هذا العام. وفي المقابل، قال 54% من العرب إن إسرائيل ليست مكانا جيدا للعيش، مقارنة بـ32% من المشاركين اليهود.

وأظهر الاستطلاع كذلك أن 30% من المشاركين العرب قالوا إنهم لا يعرفون ما إذا كان وجود إسرائيل أمرل قائما أم لا، وهي نسبة اعتبرتها «معاريف» لافتة، في ظل التراجع في مؤشرات الانتماء والرضا داخل هذه الشريحة.

وتشير نتائج الاستطلاع، وفق الصحيفة، إلى اتساع مشاعر القلق والتشاؤم لدى قطاعات من المجتمع الإسرائيلي، مع استمرار الضغوط الأمنية والسياسية التي تواجهها البلاد.

كما تكشف مقارنة نتائج الاستطلاع بالعام الماضي عن تراجع واضح في مؤشرات الانتماء والرضا، بالتزامن مع زيادة مشاعر الخوف والقلق بشأن مستقبل الدولة، فانخفاض الفخر بالانتماء وارتفاع نسبة غير الفخورين، إلى جانب تراجع من يرون إسرائيل مكانا جيدًا للعيش، تعكس جميعها حالة من التآكل في الشعور بالاستقرار والانتماء لدى شرائح من المجتمع الإسرائيلي. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان 27% من المشاركين أن وجود الدولة يواجه خطرا حقيقيا، بما يعكس تصاعد المخاوف بشأن مستقبل إسرائيل.

وأُجري الاستطلاع يومي 9 و10 سبتمبر، وشمل 601 مشارك من اليهود والعرب ممن تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر، بهامش خطأ أقصى يبلغ 4%.