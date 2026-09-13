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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

خلل في ضغط الإطارات يستنفر ستيلانتس.. استدعاء عدد من سيارات جيب

سيارات جيب
سيارات جيب
كريم عاطف

أعلنت مجموعة ستيلانتس استدعاء مجموعة من سيارات جيب في السوق الأمريكية، بسبب خلل برمجي قد يؤثر على عمل نظام مراقبة ضغط الإطارات، وهو ما قد يمنع السائق من الحصول على تحذير عند انخفاض ضغط أحد الإطارات.

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ووفقا للإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، يرتبط الاستدعاء ببرنامج تشغيل نظام مراقبة ضغط الإطارات، الذي قد يفشل في اكتشاف انخفاض الضغط بالشكل المطلوب.

ويثير الخلل مخاوف تتعلق بالسلامة، لأن عدم ظهور التحذير المخصص لانخفاض ضغط الإطارات قد يؤدي إلى استمرار قيادة السيارة بضغط غير مناسب، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على ثبات المركبة وأداء الإطارات ويرفع احتمالات وقوع حادث في بعض الظروف.

أسعار سيارات جيب المستعملة منذ عام 2000 لـ2006

ويشمل الاستدعاء مجموعة من الطرازات والموديلات، من بينها جيب واجنر موديلات 2024 و2025، وجيب جراند شيروكي موديلات 2024 و2025 و2026، إلى جانب جراند شيروكي إل وجراند شيروكي 4xe وجيب جراند واجنر وجيب واجنر إل موديل 2025.

كما يمتد الاستدعاء إلى جراند واجنر إل موديلات 2025 و2026، وجيب شيروكي 2026، بالإضافة إلى طرازات أخرى واردة ضمن حملة الاستدعاء.

سر نجاح سيارات جيب

وتأتي الخطوة في إطار إجراءات السلامة التي تتخذها الشركات المصنعة بالتعاون مع الجهات الرقابية لمعالجة العيوب التي قد تؤثر على أنظمة المركبات، حتى في حال عدم ارتباط المشكلة بعطل ميكانيكي مباشر.

ولمعالجة الخلل، ستتولى شبكة وكلاء ستيلانتس تحديث البرنامج المسؤول عن تشغيل نظام مراقبة ضغط الإطارات، على أن يتم تنفيذ الإصلاح دون تحميل أصحاب السيارات أي تكاليف.

قائمة بأحدث أسعار ومواصفات سيارات جيب في السوق المصري

ويعكس الاستدعاء أهمية الأنظمة الإلكترونية والبرمجيات في السيارات الحديثة، بعدما أصبحت وظائف أساسية تتعلق بالسلامة تعتمد بصورة متزايدة على وحدات التحكم والبرمجيات، ما يجعل أي خلل فيها قابلا للتأثير على أداء أنظمة التحذير والمراقبة داخل السيارة.

مجموعة ستيلانتس سيارات جيب جيب السوق الأمريكية خلل برمجي نظام مراقبة ضغط الإطارات الإطارات للإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة

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