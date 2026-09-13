عملية إنقاذ كبيرة بعد فقدان الاتصال بسفينة ركاب إندونيسية تقلّ 240 راكبًا في بحر جاوة

قال مسئولون إن فرق الإنقاذ الإندونيسية أطلقت عملية بحث يوم الأحد بعد أن فقدت سفينة ركاب تقل ما لا يقل عن 240 شخصًا الاتصال بها في بحر جاوة أثناء رحلتها من شرق جاوة إلى جنوب كاليمانتان في جزيرة بورنيو.

قال مكتب البحث والإنقاذ في بانجارماسين، عاصمة مقاطعة كاليمانتان الجنوبية، إنهم تلقوا بلاغاً يفيد بأن سفينة النقل فيرجو 8 قد تعرضت لعطل في الاتصالات أثناء توجهها إلى المدينة من سورابايا، ثاني أكبر مدينة في إندونيسيا في مقاطعة جاوة الشرقية.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن آخر موقع معروف للسفينة كان في بحر جاوة، على بعد حوالي 148 كيلومترًا (92 ميلًا) من رصيف في بانجارماسين. وذكرت قائمة ركاب السفينة أنها كانت تقل 241 راكبًا.

أكد أريانتو أردي، رئيس العمليات في وكالة الإنقاذ في بانجارماسين، فقدان الاتصال بالسفينة وقال إنه تم إرسال أفراد الإنقاذ إلى المنطقة.

وقال أريانتو: "لقد أنشأنا مركز عمليات في تريساكتي".

وقالت السلطات إن مشغل السفينة أبلغ عن الحادث بعد تلقيه معلومات تفيد بأن السفينة واجهت طقساً سيئاً.