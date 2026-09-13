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تشكيل برشلونة المتوقع أمام «ليفانتي» اليوم في الدوري الإسباني
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام «ليفانتي» اليوم في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة
رباب الهواري

يستأنف فريق برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانز فيك، مشواره في بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2026/2027، مساء اليوم الأحد، وذلك حين يواجه خصمه ليفانتي.

ويستقبل ليفانتي نظيره برشلونة في إطار مباريات الجولة الخامسة للدوري الإسباني "الليجا" للموسم الحالي.

وشهدت قائمة برشلونة لمباراة ليفانتي تواجدًا للمصري حمزة عبد الكريم للمرة الرابعة منذ إنطلاقة الدوري الإسباني.

وشارك حمزة عبد الكريم كبديل في المباراة أمام رايو فاليكانو، فيما لم يشارك بالثلاث مباريات الأخرى بالدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، في حين أن ليفانتي لديه 5 نقاط في جدول ترتيب الليجا.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ليفانتي في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: إريك جارسيا، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، إسبرات.

خط الوسط: بيدري، رودري، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، رافينها، أنتوني جوردون.

برشلونة ليفانتى الدورى الاسبانى اخبار الرياضة

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