إضافة كبيرة للفريق.. فليك يكشف سر تمسك برشلونة بحمزة عبدالكريم

تحدث الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن تجديد عقد المهاجم المصري الشاب حمزة عبدالكريم، مؤكدًا أن اللاعب قدم مستويات مميزة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

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وقال فليك في تصريحات تلفزيونية عن حمزة عبدالكريم: «قدم أداءً مميزًا في فترة الإعداد للموسم، ويتنافس مع باقي اللاعبين على مركزه».

وأضاف المدير الفني لبرشلونة: «حمزة يُضفي بُعدًا جديدًا على الفريق، وهو إضافة قيّمة لمستقبل النادي، وكنا فعلًا نرغب في انضمامه للفريق».

يأتي حديث فليك بالتزامن مع قرار برشلونة تمديد عقد حمزة عبدالكريم، في ظل الرهان على اللاعب الشاب ليكون أحد العناصر المهمة في مستقبل الفريق، بعد ظهوره بشكل لافت خلال فترة الإعداد.

ويواصل حمزة عبدالكريم المنافسة على حجز مكانه داخل صفوف برشلونة، في ظل وجود مجموعة من اللاعبين المميزين في الخط الهجومي، وسط اهتمام من الجهاز الفني بتطوير مستواه ومنحه الفرصة المناسبة مع الفريق.