إيبسويتش تاون يفوز على كريستال بالاس 3-2 في الدوري الإنجليزي

فاز فريق إيبسويتش تاون على نظيره كريستال بالاس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الرابعة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت ثلاثية إيبسويتش تاون عن طريق إيميرسون ولايف دافيس وزين فليمنج في الدقائق 23، 45، 90.

وجاءت ثنائية كريستال بالاس عن طريق عنان خليل ويورجن ستراند لارسن في الدقيقتين 14، 75.

وشهدت الدقيقة 34، حصول أكسيل ديساسي على بطاقة حمراء.

ترتيب الفريقين

وبهذه النتيجة، يحتل فريق إيبسويتش تاون المركز الثامن برصيد 6 نقاط، فيما يأتي فريق كريستال بالاس في المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط.