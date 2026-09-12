قبل القمة.. إعلامي يحدد هدف الأهلي أمام أبو قير: فوز مقنع واستعادة الثقة

تحدث الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، عن استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة، مؤكدًا أهمية تحقيق الفوز بشكل مقنع قبل فترة التوقف الدولي.

الأهلي

وقال محمد فارس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إحنا داخلين ماتش أبو قير، الماتش وإحنا إن شاء الله لازم نكسب بفوز مقنع، لإن ده هيدي فرصة نروح فترة التوقف الدولي والدنيا هادية».

وأضاف: «إنت هترجع من التوقف على ماتش الزمالك، فلازم الشهر اللي بين ماتش أبو قير وماتش الزمالك يكون فرصة إنك ترجع الثقة في نفسك كفريق».

وتابع فارس: «الجهاز الفني لازم يستغل فرصة إن على الورق منافس زي أبو قير لعب 4 ماتشات خسر 3 منهم، هو فريق مفترض تقدم نفسك بشكل قوي قدامه وتقدر تعدل أفكارك الفنية بسهولة في مواجهته».

ووجه رسالة إلى لاعبي الأهلي، قائلًا: «وبالنسبة للاعبين الله يخليكم، أنا مش عايز بعد كام يوم أسمع جملة شوف أداء اللعيبة دي مع المنتخب وشوف أداء اللعيبة مع الأهلي، لا لا، بطلناها الشغلانة دي، إحنا مش هندخل في الليلة دي تاني الموسم ده».

موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة

ويلتقي الأهلي مع أبو قير للأسمدة في تمام الساعة الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 15 سبتمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موقف الأهلي في جدول الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 4 مباريات منذ انطلاق الموسم، ويسعى لتحقيق الفوز على أبو قير للأسمدة قبل فترة التوقف الدولي، ومن ثم الاستعداد لمواجهة الزمالك عقب عودة المنافسات.