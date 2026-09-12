6 ملايين دولار وحوافز بمليون.. تفاصيل عرض شباب أهلي دبي لضم بيزيرا

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تفاصيل العرض المقدم من نادي شباب أهلي دبي للتعاقد مع خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة الحالية.

بيزيرا

وأوضح مهيب عبد الهادي أن العرض يتضمن حصول الزمالك على 6 ملايين دولار مقابل رحيل اللاعب، بالإضافة إلى مليون دولار كحوافز وبونص، إلى جانب احتفاظ النادي الأبيض بنسبة 20% من إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.

وتأتي هذه التفاصيل في ظل ترقب موقف الزمالك النهائي من رحيل بيزيرا، خاصة مع القيمة المالية الكبيرة للعرض، وسط تساؤلات بين جماهير القلعة البيضاء حول مدى جدوى الموافقة على رحيل اللاعب والاستفادة من المقابل المالي، أو الإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق.