أحمد موسى: إحنا عندنا طب محترم في مصر ومستشفيات تقدم خدمات صحية متميزة

عاد الإعلامي أحمد موسى لتقديم برنامجه "على مسئوليتي" على الهواء بعد فترة غياب بسبب تعرضه لوعكة صحية.



وقال الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”: "إحنا عندنا طب محترم في مصر، وعندنا مستشفيات تقدم خدمات صحية متميزة".

وأضاف: "بشكر جمهورنا الكبير في كل مكان اللي كان بيتصل وفيه ناس مكلمتهمش قبل كده ووجدتهم بيتكلموا عني ويتمنون شفائي، وممتن لكل واحد دعا لي بالشفاء".

وتأتي عودة أحمد موسى إلى تقديم برنامجه على قناة «صدى البلد» لتضع حدًا لفترة الغياب، مع استئناف حلقاته ومناقشة الملفات والقضايا التي تشغل الرأي العام.

ويحظى أحمد موسى بحضور إعلامي بارز من خلال برنامجه على قناة «صدى البلد»، الذي يتناول بصورة مستمرة أبرز التطورات السياسية والاقتصادية والأخبار المحلية والدولية.