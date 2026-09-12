الهلال يكتسح التعاون بسداسية تاريخية ويواصل الانتصارات في دوري روشن

حقق نادي الهلال السعودي فوزًا كاسحًا على حساب مضيفه التعاون بنتيجة 6-0، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب نادي التعاون، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».

وفرض الهلال سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، حيث افتتح أولي واتكينز التسجيل مبكرًا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 53.

وتألق غابرييل مارتينيلي بشكل لافت، بعدما سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» في الدقائق 18 و43 و50، ليقود الهلال نحو انتصار عريض.

واختتم سلطان مندش مهرجان أهداف الهلال بإحراز الهدف السادس في الدقيقة 75، ليحسم الزعيم المباراة بسداسية نظيفة.

ورفع هذا الفوز رصيد الهلال إلى 18 نقطة، كما حقق الفريق أكبر انتصار في تاريخ مواجهاته المباشرة أمام التعاون في بطولة الدوري.