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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا: نقف بحزم إلى جانب السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين

بريطانيا
بريطانيا
أخبار العالم

أكدت الحكومة البريطانية وقوفها بحزم إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات والتهديدات التي تنفذها جماعة الحوثيين، معربة عن إدانتها الشديدة للتصعيد الأخير واستهداف الأراضي والمنشآت السعودية.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن لندن تدين هجمات الحوثيين الأخيرة على السعودية، بما في ذلك استهداف البنية التحتية المدنية وقطاع الطاقة، داعية الجماعة إلى وقف هجماتها وتصعيدها فورًا. 

كما أكدت تضامنها مع المملكة والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وشركائها في المنطقة.

ويأتي الموقف البريطاني في أعقاب تصعيد حوثي لافت ضد الأراضي السعودية، شمل إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه مناطق في جنوب المملكة، واستهداف منشآت اقتصادية وحيوية. 

وأسفرت إحدى موجات الهجمات الأخيرة عن إصابة عشرات الأشخاص، وفق ما أوردته تقارير دولية، كما طالت أضرارًا منشآت مرتبطة بقطاع الطاقة.

وحذرت لندن من أن استمرار الهجمات لا يهدد أمن السعودية فحسب؛ وإنما يزيد من مخاطر اتساع رقعة الصراع في اليمن والمنطقة، ويقوض الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية تنهي سنوات الحرب.

كما شددت بريطانيا على أن استهداف المنشآت المدنية والطاقة يمثل تصعيدًا خطيرًا، في وقت تواجه فيه اليمن أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة، بينما يؤدي تجدد القتال إلى زيادة أعداد النازحين وتعقيد وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

وتتزامن هذه التطورات مع تحركات إقليمية ودولية لاحتواء التصعيد، وسط تحذيرات من انعكاس المواجهات على أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، فضلًا عن تداعياتها المحتملة على أسواق الطاقة العالمية.

ويعكس الموقف البريطاني تصاعد الإدانات الدولية للهجمات الحوثية على السعودية، مع دعوات متزايدة إلى وقف التصعيد والعودة إلى المسار السياسي، بما يضمن أمن المملكة واستقرار اليمن والمنطقة.

السعودية بريطانيا الحوثيين هجمات اليمن

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