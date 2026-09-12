رعب في إيلات.. إسرائيل تستعد لسيناريو تسلل جماعي واحتجاز رهائن على غرار 7 أكتوبر

تجري قوات الاحتلال الإسرائيلي تدريبات عسكرية واسعة في إيلات ووادي عربة، تحاكي سيناريوهات تسلل مسلح واسع من البحر، في ظل مخاوف إسرائيلية من تكرار هجوم مشابه لهجمات 7 أكتوبر.

وشملت المناورة، التي شاركت فيها قوات برية وبحرية وجوية إلى جانب الشرطة وأجهزة الطوارئ والإنقاذ، تدريبات على رصد محاولات التسلل، وصد عمليات إنزال بحري، والتعامل مع هجوم متعدد الجبهات.

وحسب صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، حاكى أحد السيناريوهات تسلل عدد كبير من القوارب إلى سواحل إيلات، ثم انتقال المهاجمين إلى المدينة وتنفيذ هجوم والسيطرة على أحد الفنادق واحتجاز عشرات الأشخاص كرهائن، بينهم مواطنون أجانب.

وتدربت القوات كذلك على مواجهة عمليات اقتحام والسيطرة على مواقع، والتعامل مع إطلاق صواريخ بعيدة المدى، وإجلاء المصابين برًا وجوًا، إلى جانب استخدام الطائرات المسيّرة في عمليات الرصد والاستطلاع.

تأتي هذه المناورات في وقت تعزز فيه إسرائيل استعداداتها الأمنية حول إيلات في ظل وجود ثغرات امنية في الجيش الإسرائيلي، مع تركيز متزايد على احتمال تعرض المدينة السياحية لهجوم من البحر أو البر.