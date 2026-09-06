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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد 7 أكتوبر.. مناورة مفاجئة تكشف ثغرة جديدة في قيادة الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
فرناس حفظي

أنهى الجيش الإسرائيلي مناورة «الفجر 2» المفاجئة، التي أُجريت لاختبار جاهزية قواته للتعامل مع سيناريوهات حرب مفاجئة ومتعددة الجبهات، في تدريب شمل محاكاة عمليات تسلل إلى مستوطنات، وهجمات صاروخية على أهداف استراتيجية، وتعطل أنظمة عسكرية، إلى جانب غارات محتملة من الجبهة الشرقية.

ونقلت صحيفة «معاريف» عن مصدر عسكري أن المناورة لم يكن يعلم بتفاصيلها سوى عدد محدود جدًا من المسؤولين في الجيش الإسرائيلي، بينهم رئيس الأركان إيال زامير ومساعداه، موضحًا أن الهدف كان اختبار قدرات هيئة الأركان العامة إلى أقصى حد.

وشملت المناورة، التي بدأت في القيادة الشمالية، سيناريوهات لتسلل ما بين 10 و15 مسلحًا إلى مستوطنة حنيتا، وهجوم على الطريق 60، بالإضافة إلى تسلل إلى مستوطنة شيلو، وسقوط صواريخ على السياج المحيط وعلى أبراج عزرائيلي في تل أبيب، فضلًا عن استهداف مواقع استراتيجية.

كما اختبر الجيش سيناريوهات لهجمات متزامنة على ثلاث مستوطنات، وسقوط نيزك افتراضي يتسبب في خسائر بشرية كبيرة، إلى جانب تعطيل عدد من الأنظمة بهدف اختبار قدرة القيادة العسكرية على التعامل مع انقطاع المعلومات والاتصالات.

اعتراف بوجود صعوبة في فهم الوضع

وأقر الجيش الإسرائيلي بوجود خلل خلال المرحلة الأولى من المناورة، بعدما واجهت إحدى القيادات صعوبة في تكوين صورة واضحة عن الوضع الميداني.

وقال مصدر عسكري، بحسب «معاريف»، إن الجيش لم يجرِ بعد تحقيقًا لتحديد مصدر الخلل، مضيفًا أن «الوضع كان صعبًا على قيادة معينة في فهم الصورة»، وأن هناك حاجة إلى دراسة ما حدث واستخلاص الدروس.

وأوضح المصدر أن المناورة كشفت أيضًا عن «تعقيدات» في نقل صورة الوضع من الميدان إلى القيادة العليا، رغم أن الجيش يعتبر مستوى جاهزيته العام جيدًا.

اختبار تعطّل الأنظمة

واختبر الجيش خلال المناورة سيناريوهات تتضمن تعطّل أنظمة مختلفة، وقال المصدر إن هيئة الأركان العامة لم تكن تعرف في أحد السيناريوهات كيفية التعامل مع الموقف في البداية.

وبحسب التقرير، صدر أمر كتابي بنقل كتيبة إلى فرقة غزة، إلا أن الكتيبة تأخرت أثناء تحركها، ما دفع فرقة غزة إلى إرسال كتيبة أخرى للتعامل مع السيناريو.

وأشار الجيش إلى أن أحد الدروس الرئيسية المستخلصة من هجوم 7 أكتوبر هو ضرورة منح قادة الفرق صلاحيات أوسع لتفعيل قوات الاحتياط ووحدات الدعم التابعة لهم، بما يسمح بالاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.

سيناريوهات على عدة جبهات

وتضمنت المناورة كذلك سيناريوهات لهجمات من الجبهة الشرقية، حيث أفاد الجيش بتلقي معلومات استخباراتية عن احتمال تنفيذ غارات في أربع أو خمس مناطق.

وأكد الجيش الإسرائيلي عدم وجود تدخل إيراني فعلي في المناورة، موضحًا أن إدخال سيناريو تدخل إيراني مباشر كان سيؤدي إلى إنهاء المناورة والانتقال إلى تعبئة فعلية لقوات الجيش.

وقال الجيش إن «الفجر 2» جاءت في إطار فحص مدى جاهزية القوات قبل الأعياد، واختبار قائمة طويلة من أوجه القصور التي ظهرت خلال هجوم 7 أكتوبر 2023، وما إذا كان الجيش قد نجح منذ ذلك الحين في معالجة هذه الثغرات وتحسين قدرته على مواجهة هجوم مفاجئ واسع النطاق.

الجيش الإسرائيلي مناورة «الفجر 2» المفاجئة هجمات صاروخية رئيس الأركان إيال زامير القيادة العسكرية

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