نقيب الفلاحين يناشد الجزارين عدم رفع أسعار اللحوم.. ويحدد سقف السعر عند 400 جنيه

ناشد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، الجزارين عدم المغالاة في أسعار بيع اللحوم للمواطنين، مؤكدًا أن سعر كيلو اللحوم لا ينبغي أن يتجاوز 400 جنيه، خاصة في ظل وصول أعلى سعر لكيلو اللحم البقري القائم إلى نحو 190 جنيهًا.

وقال نقيب الفلاحين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم هنا القاهرة”، عبر فضائية “modern mti”، إن أسعار اللحوم يجب أن تراعي تكاليف الإنتاج وأسعار الماشية، بما يحقق هامش ربح عادلًا للجزارين، دون تحميل المستهلك أعباء إضافية.

تحقيق هوامش ربح مبالغ فيها

وأشار إلى أن بعض الجزارين يلجأون إلى ذبح عجول منخفضة الجودة وبيع لحومها للمستهلكين، مطالبًا بضرورة الالتزام بالمعايير الصحية وجودة اللحوم، وعدم استغلال فروق الأسعار لتحقيق هوامش ربح مبالغ فيها.