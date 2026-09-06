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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تكثيف الحملات الرقابية على المحال والمطاعم بكوم أمبو

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

واصلت اللجنة الخماسية بمركز ومدينة كوم أمبو حملاتها التفتيشية على عدد من المطاعم ومحال البقالة واللحوم المجمدة ، وذلك بنطاق المركز للتأكد من سلامة وجودة السلع والمنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمنشآت الغذائية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

حملات تفتيشية لضبط الأسواق
وشملت الحملات المرور والتفتيش على المنتجات والسلع الغذائية المعروضة للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للإشتراطات الصحية والبيئية والقانونية ، حيث أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط وإعدام كميات من اللحوم غير الصالحة للإستخدام ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

سرية الحملات وتنوع مواعيدها


وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو إستمرار تنفيذ الحملات التفتيشية بصورة دورية ، مع التعامل بكل حسم مع أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين ، وهو ما أوضحته سحر أمين مدير قسم البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو ومنسق اللجنة الخماسية ، لافته بأن أعمال اللجنة تتم فى سرية تامة ، وفقاً لتعليمات محافظ أسوان ، وبمتابعة من اللواء سمير البلاصى رئيس المدينة بما يضمن تحقيق المستهدف من الحملات والوصول إلى المنشآت المستهدفة بصورة فعالة ، وإحكام الرقابة على مختلف الأنشطة الغذائية والتجارية .

المرور على المطاعم والمحال
وأشارت إلى أن الحملات شملت عدداً من المطاعم والمحال بمنطقة كورنيش النيل بالبيارة ، إلى جانب عدد من المحال بنطاق شرق المدينة ، حيث تم تنفيذ الحملات فى مواعيد متنوعة لضمان إستمرار الرقابة على الأنشطة المختلفة ، وعدم إقتصار أعمال التفتيش على توقيتات محددة بما يسهم فى الحد من أى محاولات للإلتفاف على أعمال الرقابة .


تعكس الحملات المتواصلة للجنة الخماسية بكوم أمبو تكثيف الرقابة على المطاعم والمحال والمنشآت الغذائية ، مع الإعتماد على السرية وتنوع توقيتات المرور للوصول إلى مختلف الأنشطة ، وضبط أى سلع غير صالحة للإستخدام بما يعزز جهود حماية الصحة العامة والحفاظ على سلامة المواطنين .

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